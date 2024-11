Βράβευση Ναυτιλιακών Εταιριών για συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Δίκτυο΄Ερευνας και Διάσωσης AMVER

Το πρόγραμμα AMVER βοηθά εμπορικά πλοία στο να συνδράμουν σε βοήθεια άλλων πλοίων ή σκαφών που βρίσκονται σε κίνδυνο στην ανοικτή θάλασσα

Το International Propeller Club of the United States, Port of Limassol, σε συνεργασία με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, και την Κυπριακή Ένωση Πλοικτητών, και υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και την Αμερικάνικη Πρεσβεία στη Λευκωσία, συνδιοργάνωσαν εκδήλωση στις 7 Νοεμβρίου στη Λεμεσό για να τιμήσουν ναυτιλιακές εταιρίες στην Κύπρο που λαμβάνουν μέρος στο εθελοντικό πρόγραμμα της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue (AMVER). Το πρόγραμμα AMVER βοηθά εμπορικά πλοία στο να συνδράμουν σε βοήθεια άλλων πλοίων ή σκαφών που βρίσκονται σε κίνδυνο στην ανοικτή θάλασσα.

Το πρόγραμμα AMVER είναι ανοικτό για πλοία οποιασδήποτε σημαίας και χώρας. Εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό εθελοντικά διαθέτουν τα πλοία τους ως μέσα διάσωσης σε περίπτωση ανάγκης. Πριν αποπλεύσουν, τα πλοία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στέλνουν την ρότα τους στο ηλεκτρονικό κέντρο του AMVER, αναφέροντας το λιμάνι απόπλευσης, το λιμάνι προορισμού, την πορεία και ταχύτητα τους. Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται σε υπολογιστές επιτρέποντας στο πρόγραμμα AMVER να προβλέπει τη θέση του κάθε πλοίου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του. Σε περίπτωση που κάποιος ναυτικός κινδυνεύει στη θάλασσα, ή που ένα σκάφος, πλοίο, ή αεροπλάνο αντιμετωπίζει έκτακτο κίνδυνο, το AMVER ειδοποιεί το πιο κοντινό πλοίο που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα για να συνδράμει σε βοήθεια.

Από την ίδρυσή του το 1958, το πρόγραμμα AMVER έχει προσφέρει 66 χρόνια υπηρεσίες στην έρευνα και διάσωση σε όλο τον κόσμο. Το 2023, το AMVER ενεργοποιήθηκε σε 170 διαφορετικές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να σωθούν 771 ζωές, και να βοηθηθούν άλλοι 240 άνθρωποι στη θάλασσα. Περισσότερα από 6,345 πλοία συμμετείχαν στο AMVER κάθε μέρα. Η διεθνής συνεργασία μεταξύ πλοίων, εταιρειών, κυβερνήσεων, και σωστικών υπηρεσιών συνεισφέρουν στην επιτυχία του AMVER να σώζει ζωές στη θάλασσα.

Η Πρέσβειρα των ΗΠΑ Τζούλη Ντέιβις Φισερ απένειμε τα βραβεία AMVER εκ μέρους της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, αναγνωρίζοντας συμμετέχοντες ναυτικούς και τις εταιρείες που τους στηρίζουν. Στη σύντομη ομιλία της η κα. Ντέιβις Φισερ ανέφερε ότι το πρόγραμμα AMVER είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας. Η πρέσβειρα είπε ότι, «η Κύπρος συνεχίζει να προσφέρει ζωτική συνεισφορά στο AMVER, και αυτή η συνεισφορά αξίζει ιδιαίτερης αναγνώρισης. Γνωρίζουμε ότι η ακμάζουσα Κυπριακή ναυτιλία κάνει τη διαφορά στηρίζοντας αυτό το πρόγραμμα, παράλληλα με την πολύτιμη συνεισφορά στην Κυπριακή οικονομία. Απόψε, γιορτάζουμε αυτή την συνεργασία για ασφάλεια, σταθερότητα, και παροχή έκτακτης βοήθειας στη θάλασσα»

Συνολικά, 20 ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα την Κύπρο βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα AMVER για το 2023 με 310 βραβεία για ισάριθμα πλοία, κατατάσσοντας την Κύπρο πέμπτη παγκοσμίως ανάμεσα στις χώρες που κέρδισαν αυτά τα βραβεία. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που βραβεύτηκαν στην Κύπρο είναι (σε αλφαβητική σειρά) οι ακόλουθες:

Acheon Akti Navigation Company Ltd. (3 awards)

Bernhard Schulte Shipmanagement (Cyprus) Ltd. (16 awards);

Columbia Shipmanagement Ltd. (18 awards);

CSM Energy Ltd. (1 award);

Donnelly Tanker Management Ltd. (1 award);

FML Ship Management (26 awards);

Interorient Marine Services (4 awards);

Intership Navigation Co. Ltd. (5 awards);

Lemissoler Shipmanagement Ltd. (12 awards);

LMZ Shipping S.A. (2 awards);

Maestro Ship Management Ltd. (1 award);

Marlow Navigation Co. Ltd. (2 awards);

Mastermind Shipmanagement Ltd. (1 award);

MSC Shipmanagement Ltd. (172 awards);

Olympia Ocean Carriers Ltd. (2 awards)

Safe Bulkers Management Ltd. (28 awards);

Samos Steamship (Cyprus) Ltd. (1 award);

Star Bulk Shipmanagement Co. (Cyprus) Ltd. (8 awards); and

Transmed Shipping Co. Ltd. (6 awards)

Uniteam Marine Ltd. (1 award)

Περισσότερες πληροφορίες για το μοναδικό αυτό πρόγραμμα έρευνας και διάσωσης της Αμερικανικής Ακτοφυλακής υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.AMVER.com.