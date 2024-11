H Campeόn Gaming εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στη Λευκωσία

Ένα στρατηγικό βήμα επέκτασης στην Κυπριακή αγορά

Η Campeόn Gaming, η πρωτοποριακή ελληνική iGaming εταιρεία που απασχολεί πάνω από 180 εργαζόμενους, με παρουσία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, επεκτείνεται δυναμικά και στην Κύπρο, εγκαινιάζοντας τα νέα, υπερσύγχρονα γραφεία της στο Στρόβολο.

Εργαζόμενοι, συνεργάτες και φίλοι «αγκάλιασαν» το νέο βήμα της Campeόn Gaming για περαιτέρω επιχειρηματική και γεωγραφική ανάπτυξη, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, σε ευχάριστη ατμόσφαιρα, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, για τη λειτουργία των νέων, ιδιόκτητων γραφείων.

Η επιλογή της Λευκωσίας και ειδικά του Δήμου Στροβόλου δεν έγινε τυχαία, καθώς πρόκειται για μια τοποθεσία που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων με όραμα και δυναμική, και στην οποία ευδοκιμεί η καινοτομία. Τα νέα γραφεία της Campeόn Gaming, με την industrial, premium και μοντέρνα αισθητική τους, εμπνέουν την παραγωγικότητα, τη συνεργασία και τον δημιουργικό τρόπο σκέψης, αναβαθμίζοντας τα δεδομένα στον χώρο του iGaming διεθνώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Campeόn Gaming κατέκτησε, για πρώτη φορά, τον τίτλο Operator of the Year 2024 – Medium Size στα SBC Awards 2024, που πραγματοποιήθηκαν στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, τον περασμένο Σεπτέμβρη, καθώς και τη σπουδαία διάκριση Best Workplace in Europe 2024 από τον φορέα Great Place to Work. Δύο διακρίσεις που αναδεικνύουν τόσο την επιχειρηματική αριστεία της όσο και την μοναδική εργασιακή εμπειρία που προσφέρει στους ανθρώπους της, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ευελιξία, καινοτομία και συνεχή εξέλιξη.

Με τη λειτουργία των νέων γραφείων στη Λευκωσία, η Campeόn Gaming επιδιώκει να καθιερωθεί ως Εργοδότης Επιλογής και στην Κυπριακή αγορά. Η στρατηγική αυτή επένδυση θα συμβάλλει στην προσέλκυση νέων ταλέντων, κυρίως από τον τομέα της Τεχνολογίας και των Payments, ενισχύοντας τις δυνατότητες της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και προετοιμάζοντας το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη.