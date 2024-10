Η σημαντική συμβολή των αερομεταφορών στην οικονομία του Ντουμπάι αποκαλύπτεται στην τελευταία έκθεση

Το 2023, ο τομέας των αερομεταφορών υποστήριξε πάνω από 630.000 θέσεις εργασίας και αναμένεται να δημιουργήσει άλλες 185.000 θέσεις εργασίας έως το 2030

• Ο τομέας των αερομεταφορών υποστήριξε το 27% του ΑΕΠ του Ντουμπάι το 2023, με οικονομική συμβολή 137 δισ. AED (37,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ) - η οποία αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν στο ένα τρίτο του ΑΕΠ του Ντουμπάι μέχρι το 2030. Η συνολική επίδραση του τομέα των αερομεταφορών περιλαμβάνει τόσο τον άμεσο αντίκτυπο του τομέα, όσο και την καταλυτική επιρροή του τουρισμού που διευκολύνεται μέσω της αεροπορίας

• Η καταλυτική επίδραση του τουρισμού, η οποία διευκολύνεται από τις αερομεταφορές συνεισέφερε 43 δισ. AED (11,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στην τοπική οικονομία το 2023, ενώ οι συνεισφορές του στο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο από 40% έως το 2030

Κύπρος, 24 Οκτωβρίου 2024 - Ο Όμιλος Emirates και τα αεροδρόμια του Ντουμπάι δημοσίευσαν σήμερα μια μελέτη για την οικονομική επίδραση που επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο που των αερομεταφορών στην οικονομία του Ντουμπάι, μετρώντας τις συνεισφορές της και προβλέποντας την ανοδική πορεία του τομέα, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές και επιβατικές εκτιμήσεις.

Η μελέτη, που εκπονήθηκε από την παγκόσμια εταιρεία ερευνών Oxford Economics, περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της άμεσης οικονομικής δραστηριότητας που παράγεται από τον τομέα των αερομεταφορών, της έμμεσης δραστηριότητας που παράγεται μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας του τομέα και της επαγόμενης δραστηριότητας που υποστηρίζεται μέσω της κατανάλωσης που χρηματοδοτείται από μισθούς από το τοπικό εργατικό δυναμικό των αερομεταφορών. Η μελέτη αξιολογεί επίσης τον καταλυτικό αντίκτυπο των τουριστικών δαπανών που διευκολύνονται από τον τομέα των αερομεταφορών στο Ντουμπάι.

Η Αυτού Υψηλότης, Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Airline και του Ομίλου Emirates και Πρόεδρος των Αεροδρομίων του Ντουμπάι, δήλωσε: «Υπό την ηγεσία του Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ο τομέας των αερομεταφορών του Ντουμπάι αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης της πόλης μας μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην Οικονομική Ατζέντα του Dubai (D33).

«Με την υποστήριξη της ισχυρής αεροπορικής συνδεσιμότητας, το Ντουμπάι έχει σημαντική παρουσία στη διεθνή σκηνή για το εμπόριο, τις επενδύσεις, τον τουρισμό και είναι κορυφαίος παίκτης στον τομέα της αεροπορίας και των logistics. Τα φιλόδοξα σχέδιά μας για το Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum (Dubai World Central- Al Maktoum International Airport) (DWC) και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις μας για την επέκταση της χωρητικότητας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι θα δημιουργήσουν περαιτέρω οικονομικές ευκαιρίες υποστηρίζοντας την προβλεπόμενη ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές. Τα σχέδιά μας για ανάπτυξη θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες ειδικευμένες θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην προώθηση της καινοτομίας, αφού συνεργαζόμαστε με κορυφαίους τεχνολογικούς εταίρους για την ανάπτυξη μελλοντικών λύσεων που θα βελτιώσουν τις εμπειρίες ταξιδιού και θα καταστήσουν τις λειτουργίες πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς».

Η συμβολή του τομέα των αερομεταφορών στην οικονομία του Ντουμπάι

Το 2023, ο τομέας των αερομεταφορών του Ντουμπάι, που αποτελείται από τον Όμιλο Emirates, τα αεροδρόμια του Ντουμπάι (συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι και του Διεθνούς Αεροδρομίου Al Maktoum) και φορείς στον τομέα των αερομεταφορών¹ εκτιμάται ότι υποστήριξαν 137 δισ. AED (37,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ) σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία² (ΑΠΑ), που αντιστοιχεί στο 27% του ΑΕΠ του Ντουμπάι. Αυτό περιλάμβανε τον κύριο οικονομικό αντίκτυπο ύψους 94 δισ. AED, καθώς και 43 δισ. AED από την καταλυτική επίδραση του τουρισμού που διευκολύνεται από τις αερομεταφορές. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αυξηθούν σταθερά, με τις αεροπορικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τον Όμιλο Emirates και τα Αεροδρόμια του Ντουμπάι να συνεισφέρουν 196 δισ. AED, ή στο 32% του προβλεπόμενου ΑΕΠ του Ντουμπάι έως το 2030 (σε τιμές του 2023).

Η δραστηριότητα από τον κλάδο των αερομεταφορών αντιπροσώπευε επίσης 631.000 θέσεις εργασίας σε όλο το Ντουμπάι, δηλαδή μία στις πέντε θέσεις εργασίας στο εμιράτο για το 2023. Επιπλέον, αναμένεται να δημιουργηθούν ακόμη 185.000 θέσεις εργασίας που θα συνδέονται με την αεροπορία έως το 2030, με τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που υποστηρίζονται από τον τομέα των αερομεταφορών του Ντουμπάι να προβλέπεται να αυξηθεί στις 816.000 θέσεις εργασίας.

Μια προηγούμενη έκθεση οικονομικής επίδρασης που δημοσιεύθηκε από την Oxford Economics το 2014 διαπίστωσε ότι ο τομέας των αερομεταφορών συνέβαλε στο 27% του ΑΕΠ του Ντουμπάι και υποστήριξε 417.000 θέσεις εργασίας. Αν και τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ποσοστό του ΑΕΠ του Ντουμπάι παρέμεινε σταθερό, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τομέα αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους, με τα τρέχοντα στοιχεία να αντικατοπτρίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη σε άλλους τομείς, καθώς και τη διαφοροποίηση της ευρύτερης οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία.

Η ζωτικής σημασίας επένδυση του Ντουμπάι για τη μελλοντική θωράκιση του τομέα των αερομεταφορών και τη διασφάλιση ότι θα παραμείνει κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, είναι εμφανής στις τρέχουσες μεγάλες επενδύσεις για την επέκταση της χωρητικότητας και των λειτουργιών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, καθώς και μέσω της εγκατάσταση μιας νέας γενιάς στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum. Το νέο αεροδρόμιο αξίας 128 δισ. AED θα είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με την πρώτη φάση να ολοκληρώνεται σε 10 χρόνια. Όταν ολοκληρωθεί πλήρως, το Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum θα περιλαμβάνει περισσότερες από 400 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 260 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως. Η επέκταση του Διεθνούς Αεροδρομίου Al Maktoum δεν περιλαμβάνεται στα κύρια αποτελέσματα επίδρασης της μελέτης3· Ωστόσο, το κατασκευαστικό έργο αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 6,1 δισ. AED στο ΑΕΠ του Ντουμπάι το 2030, καθώς και να υποστηρίξει 132.000 θέσεις εργασίας.

Το νέο αεροδρόμιο και οι υποδομές που το περιβάλλουν, θα συμβάλουν στην Οικονομική Ατζέντα του Ντουμπάι (D33), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του εμπορικού και τουριστικού αποτυπώματος του εμιράτου. Τα σχέδια προοδευτικής ανάπτυξης της D33 επιδιώκουν επίσης να καταστήσουν το Ντουμπάι μία από τις καλύτερες πόλεις διασύνδεσης, προσθέτοντας 400 προορισμούς στον χάρτη εξωτερικού εμπορίου, εκτός από το να το καταστήσουν έναν από τους πέντε κορυφαίους κόμβους logistics στον κόσμο.

Αεροπορία και τουρισμός στο Ντουμπάι

Η αεροπορία είναι επίσης η κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού στο Ντουμπάι. Αποτελώντας έναν από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς στον κόσμο, οι επισκέπτες διέμειναν στο Ντουμπάι κατά μέσο όρο 3,8 διανυκτερεύσεις το 20234, ξοδεύοντας κατά μέσο όρο 4.300 AED σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αξιοθέατα και ψώνια. Σύμφωνα με την έκθεση, οι διεθνείς επισκέπτες που πετούσαν στο Ντουμπάι ξόδεψαν περίπου 66 δισ. AED το περασμένο έτος.

Συνολικά, οι τουριστικές δαπάνες που διευκολύνονται από τις αερομεταφορές εκτιμάται ότι έχουν συμβάλλει: 43 δισ. AED σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ή 8,5% του ΑΕΠ του Ντουμπάι, υποστηρίζοντας 329.000 θέσεις εργασίας. Περισσότερο από το μισό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), ή αλλιώς 23 δισ. AED, προήλθε από επισκέπτες που πέταξαν στο Ντουμπάι με την Emirates. Ο τουρισμός στο Ντουμπάι αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα έξι χρόνια, με τις τουριστικές δαπάνες που διευκολύνονται από τις αερομεταφορές να εκτιμάται ότι θα υποστηρίξουν 63 δισ. AED σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, που ισοδυναμεί με το 10% του προβλεπόμενου ΑΕΠ του Ντουμπάι, καθώς και μία στις οκτώ θέσεις εργασίας στο Ντουμπάι.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση της Oxford Economics με τίτλο «The Economic Impact of Aviation In Dubai» στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΕΔΩ

¹ Άλλοι φορείς περιλαμβάνουν τις flydubai, Dubai Duty Free, Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), Dubai Police, Dubai Customs, Dubai Migration, Dubai Air Navigation Services, Dubai Civil Aviation Authority, the General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) και Dubai Aviation City Corporation.

²Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ορίζεται ως το άθροισμα του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας και των αποδοχών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων άυλων στοιχείων και αποσβέσεων ενσώματων στοιχείων (EBITDA). Ισούται επίσης με τα έσοδα μείον το κόστος αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτών των εσόδων. Όταν αθροίζεται σε όλες τις επιχειρήσεις μιας οικονομίας, και μετά από μικρές προσαρμογές για φόρους και επιδοτήσεις, η ΑΠΑ ισούται με το ΑΕΠ.

3 Η επέκταση του Διεθνούς Αεροδρομίου Al Maktoum (DWC) που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2024 δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις της οικονομικής επίδρασης. Η επέκταση του DWC θα συνεισφέρει περίπου 6,1 δισ. AED σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην οικονομία το 2030, που ισοδυναμεί με το 1,0% του προβλεπόμενου ΑΕΠ του Ντουμπάι καθώς και θα δημιουργήσει 132.000 θέσεις εργασίας, που ισοδυναμούν με το 3,7% της απασχόλησης του Ντουμπάι εκείνου του έτους.

4 Βάσει της έκθεσης επιδόσεων του Dubai Tourism 2023 (σύνδεσμος)