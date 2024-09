Ο Ανδρέας Πέτσας νέος CEO της Eurobank Κύπρου

Διαδέχεται τον Μιχάλη Λούη, ο οποίος διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Κύπρου από την ίδρυσή της, το 2007 έως το 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Κύπρου σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, αποφάσισε τον διορισμό του Ανδρέα Πέτσα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Eurobank Κύπρου, ο κ. Πέτσας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον τραπεζικό κλάδο το 1997 από τη Λαϊκή Τράπεζα, όπου κατείχε διευθυντικές θέσεις στον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων, ενώ το 2006-2007 διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της θυγατρικής Τράπεζας του Ομίλου Λαϊκής στη Σερβία. Εντάχθηκε στη Eurobank Κύπρου το 2007, αναλαμβάνοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Τραπεζικής, ενώ μέχρι τον διορισμό του ως CEO εκτελούσε καθήκοντα Ανώτερου Γενικού Διευθυντή.

«Είναι κάτοχος πτυχίου Business, Finance and Economics από το Πανεπιστήμιο East Anglia και Μεταπτυχιακού διπλώματος Accounting and Finance από το London School of Economics. Ακόμη, είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως κάτοχος της Αναβαθμισμένης Πιστοποίησης», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας Πέτσας διαδέχεται τον Μιχάλη Λούη, ο οποίος διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Κύπρου από την ίδρυσή της, το 2007 έως το 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εκφράζει τις ευχαριστίες του στον κ. Λούη για τη σημαντική συνεισφορά του όλα αυτά τα χρόνια στη δημιουργία, ανάπτυξη και ανάδειξη της Eurobank Κύπρου μεταξύ των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της χώρας. Συγχαίρει επίσης τον κ. Πέτσα για την ανάληψη των καθηκόντων του CEO, του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει την επιτυχημένη ανοδική της πορεία.