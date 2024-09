Showmethemoney: Στη Λευκωσία το top management της Eurobank

Οικονομικό παρασκήνιο, σχόλια και ειδήσεις από τον κόσμο της οικονομίας και του επιχειρείν με την υπογραφή του Γιάννη Σεϊτανίδη

Την περασμένη εβδομάδα η διοίκηση του Ομίλου της Eurobank, με επικεφαλής τον CEO, Φωκίωνα Καραβία, βρέθηκε στη Λευκωσία. Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης για την Ελληνική Τράπεζα και η προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου γενική συνέλευση της Ελληνικής φέρνουν διοικητικές εξελίξεις τόσο στην Ελληνική, όσο και στη Eurobank Cyprus. O CEO της τελευταίας, Μιχάλης Λούης, θα αναλάβει CEO της Ελληνικής Τράπεζας και προκύπτει ανάγκη πλήρωσης της θέσης του CEO στη Eurobank Cyprus.

Η ηγετική ομάδα του Ομίλου της Eurobank είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό. Από όσα γνωρίζουμε, και έχουν διατυπωθεί και δημόσια, η Eurobank θα κινηθεί με προσεκτικά βήματα για να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη στρατηγική συμμετοχή της στην Ελληνική. Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη €189 εκατ. το πρώτο εξάμηνο, αυξημένα κατά 18% σε ετήσια βάση. Τα περιθώρια μεγέθυνσης είναι υψηλά αν ληφθεί υπόψη ότι ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στις 30 Ιουνίου 2024 ήταν στο 39,8%. Υπάρχουν και κεφάλαια και ρευστότητα για νέο δανεισμό.

Άθω Χανδριώτη προτείνει για το ΔΣ της Ελληνικής η Demetra Holdings

Ο άλλος μεγάλος πόλος στο μετοχολόγιο της Ελληνικής Τράπεζας, η Demetra Holding Plc που κατέχει το 21,3% των μετοχών (η Eurobank ελέγχει το 56%) προτείνει ως μέλος τον πρώτο εκτελεστικό διευθυντή της Demetra Holdings, Άθως Χανδριώτης. Πρόκειται για ένα στέλεχος με πολυετή εμπειρία και γνώση των αγορών κεφαλαίων.

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Γενικός Διευθυντής της Laiki Financial Services Ltd (ΕΠΕΥ) και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος. Έχει επίσης εργαστεί στην HSBC Investment Bank plc στο Λονδίνο στο Project Finance and Advisory Division με ειδίκευση σε έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (PPPs). Διετέλεσε επίσης Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO), θυγατρικής (ΕΠΕΥ) της Τράπεζας Κύπρου.

Η Demetra Holdings σημειώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελληνική Τράπεζα και θα επανεξετάσει την καταλληλόλητα της λογιστικής πολιτικής που ακολουθεί σε σχέση με την επένδυση του Συγκροτήματος στην Ελληνική, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα δεδομένα.

Το ναρκοπέδιο

Η διαχείρισητων θεμάτων της ενέργειας μοιάζει με ναρκοπέδιο. Όλα είναι ανοιχτά (ηλεκτρική διασύνδεση, τερματικό, εισαγωγή φυσικού αερίου, αξιοποίηση κυπριακών κοιτασμάτων) και η χώρα παραμένει εκτεθειμένη στον κίνδυνο υψηλότερων τιμών. Αυτό που μας σώζει είναι ότι το αργό πετρέλαιο μπρεντ παραμένει πεισματικά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Μπορούμε, όμως, να αφήσουμε την τύχη μας στα χέρια των αγορών;

Property Show Athens '24

Το 2ο Property Show Athens '24, με τίτλο «οι μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες της αγοράς ακινήτων της Ελλάδας», πραγματοποιείται στις 3, 4 και 5 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου. Μετά την περσινή, πολύ μεγάλη επιτυχία που σημείωσε, ο Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών - Αττικής, σε συνεργασία με την εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων, FMW Financial Media Way, προχωρούν στη δεύτερη διοργάνωση. Το 2ο Property Show Athens '24, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σύναξη επαγγελματιών και επισκεπτών στον τομέα των ακινήτων στην Αθήνα, φέτος έχει αρκετούς νεωτερισμούς που θα το καταστήσουν σημείο αναφοράς για το real estate της Ελλάδας.

Στο συνεδριακό μέρος, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, έχουν προγραμματιστεί ομιλίες και παρεμβάσεις από τους πλέον αρμόδιους της κτηματαγοράς για τα δεδομένα, τις τάσεις και τις προοπτικές των ακινήτων και του real estate στην Ελλάδα.

Στο εκθεσιακό μέρος, τα μεγαλύτερα μεσιτικά γραφεία της Αθήνας, τράπεζες, επενδυτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον τομέα των ακινήτων, θα παρουσιάσουν στους επισκέπτες της έκθεσης τις προτάσεις τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Στους νεωτερισμούς της φετινής διοργάνωσης είναι και η δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις, να οργανώσουν τη δική τους εταιρική εκδήλωση και να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους, τα ακίνητα και τις υπηρεσίες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και επιχειρήσεις για συμμετοχή είτε με περίπτερο, είτε για οργάνωση εταιρικής εκδήλωσης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας στο τηλ: 2107244293.

