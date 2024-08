35 χρόνια βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας: Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη, γενική διευθύντρια της Eurolife

Σύμφωνα με την κ. Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη, η Eurolife εξυπηρετεί περισσότερους από 140.000 πελάτες σε ατομική και ομαδική βάση και το μερίδιο αγοράς της ανέρχεται στο 27,7%

Στη διατήρηση της ηγετικής της Eurolife στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, αποτελώντας την πρώτη επιλογή των Κυπρίων, στοχεύει η γενική διευθύντρια της ασφαλιστικής εταιρείας, Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη.

«Η δυνατή σχέση που διαχρονικά έχουμε κτίσει με την κοινωνία, μας έχει καθιερώσει ως την ηγέτιδα εταιρεία στον ασφαλιστικό τομέα ζωής», τονίζει.

Η κ. Σιηπιλλή Τσίγκη υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης κουλτούρας αποταμίευσης και σημειώνει τις σημαντικές αλλαγές που έρχονται στον κλάδο ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της υιοθέτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ασφαλιστικής τεχνολογίας (Insurtech).

«Βρισκόμαστε στον δρόμο για την καθολική αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του κλάδου της ασφάλισης, η οποία αναπόδραστα θα θέσει ενώπιόν μας τόσο προκλήσεις, όσο και ευκαιρίες», αναφέρει.

Έχετε αναλάβει πρόσφατα τη γενική διεύθυνση. Ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Οι προσωπικές μου επιδιώξεις και στόχοι συνοψίζονται στην αποστολή και το όραμα της Eurolife. Στόχος και σκοπός μας, είναι η Eurolife να εξελίσσεται συνεχώς και να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πολιτών λόγω των αξιόπιστων ασφαλιστικών λύσεων που προσφέρει, οι οποίες φροντίζουμε επιμελώς να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προσωπικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών μας. Επενδύουμε πολλά στην αξιοπιστία και στο κύρος του οργανισμού μας και στην παροχή ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και επενδυτικών λύσεων αξίας στους πελάτες μας. Γι’ αυτό η Eurolife διαγράφει μια επιτυχημένη πορεία γεμάτη από διακρίσεις.

Μόνο το 2023 βραβεύτηκε ως:

Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία Κλάδου Ζωής στην Κύπρο, στα «World Finance Awards 2023».

Καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Κλάδου Ζωής στην Κύπρο και καλύτερη διευθυντική ομάδα στον ασφαλιστικό τομέα, στα «Global Banking and Finance Awards 2023».

Διάκριση σχεδίου επαγγελματικών συντάξεων Smart Future, στα IPE European Pension Fund Awards 2023.

Η Eurolife έχει ηγετικά μερίδια αγοράς. Τι σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό;

Σίγουρα η δυνατή σχέση που διαχρονικά έχουμε κτίσει με την κοινωνία, μας έχει καθιερώσει ως την ηγέτιδα εταιρεία στον ασφαλιστικό τομέα ζωής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε ότι η Eurolife εξυπηρετεί περισσότερους από 140.000 πελάτες σε ατομική και ομαδική βάση και το μερίδιο αγοράς της ανέρχεται στο 27,7%. Μέχρι στιγμής, έχει καταβάλει πέραν του €1 δισ. σε εξαργυρώσεις, ωφελήματα λήξης, απαιτήσεις σε συμβόλαια ζωής, ατυχημάτων και υγείας και περισσότερα από €8.5 δισ. σε καλύψεις στον Κλάδο Ζωής. Την ίδια ώρα, το σύνολο επενδύσεων συνδεδεμένων με τα ασφαλιστικά μας ταμεία ανέρχεται στα €650 εκατ.

Γίνεται, ως εκ τούτου, αντιληπτό ότι από το 1989 μέχρι σήμερα, για 35 τόσα χρόνια, βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας, τους νοιαζόμαστε και φροντίζουμε τόσο τους ίδιους και τις οικογένειές τους, όσο και τις επιχειρήσεις τους, προσφέροντάς τους προστασία και ασφάλεια απέναντι στις δυσκολίες και γενικότερα στα αναπάντεχα της ζωής.

Ουσιαστικά, τα σχέδιά μας τα οποία εκπηγάζουν από τους πυλώνες της οικονομικής εξασφάλισης, της αποταμίευσης και της υγείας καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών μας. Βεβαίως, συνεχώς εμπλουτίζουμε τις υπηρεσίες μας για να είμαστε δίπλα τους όποτε μας χρειαστούν.

Στη διαδικτυακή πύλη «myeurolife», οι πελάτες μας έχουν άμεση, προσωπική και αξιόπιστη εξυπηρέτηση για τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια. Επιπλέον, με το «LifeNeeds calculator», μπορούν να σχεδιάσουν το πλάνο τους για το αύριο, με βάση τις σημερινές τους ανάγκες και επιθυμίες, ενώ μέσω του «ePolicy», μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικά τους όρους του ασφαλιστηρίου τους, να διενεργούν πληρωμές και να ενημερώνονται μέσω email ή SMS.

Το ότι είστε μέλος του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου σας βοηθά στην ανάπτυξη εργασιών;

Είναι προφανές ότι η σχέση, η διασύνδεση αν προτιμάτε, με την Τράπεζα Κύπρου, τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό της χώρας, μας βοηθά και μας ενισχύει. Είναι πλεονέκτημα για εμάς στη Eurolife το γεγονός ότι έχουμε δίπλα μας έναν τόσο μεγάλο και σημαντικό εταίρο και συνεργάτη, ο οποίος επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μας, πιστεύει στο όραμά μας και μας στηρίζει.

Ο Κλάδος Ζωής συνδέεται με μακροχρόνια προϊόντα (ασφάλεια ζωής) με ορίζοντα τη συνταξιοδότηση. Ο Κύπριος σκέφτεται πως θα έχει καλύτερες συνταξιοδοτικές αποδοχές;

Νομίζω ότι χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά για να δούμε το κοινό να σκέφτεται έγκαιρα τη συνταξιοδότησή του. Ίσως να χρειάζεται και μια στοχευμένη, συλλογική προσπάθεια για την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι είναι προς το συμφέρον μας να βάλουμε κάποια επένδυση στην άκρη και να αποκτήσουμε το δικό μας συνταξιοδοτικό σχέδιο. Με αυτό τον τρόπο μας προσφέρεται μεγαλύτερη οικονομική άνεση μετά τη συνταξιοδότηση όταν δεν θα υπάρχει πλέον σταθερό εισόδημα. Επιπλέον, δημιουργείται ένα περιθώριο πρόσθετων εξοικονομήσεων από τον φόρο εισοδήματος δεδομένου ότι η συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό σχέδιο συνεπάγεται με φορολογικά πλεονεκτήματα. Η συμμετοχή σε ένα συνταξιοδοτικό σχέδιο παρέχει ευελιξία έτσι ώστε όποτε παραστεί ανάγκη μπορούμε να πάρουμε χρήματα, να τροποποιήσουμε το ασφάλιστρο κ.ο.κ.

Να μην ξεχνάμε επίσης, ότι υπάρχει και η επιλογή της ασφαλιστικής προστασίας που παρέχεται από συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά σχέδια.

Σχεδιάζετε νέα προϊόντα και υπηρεσίες;

Ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι και το γεγονός ότι στη Eurolife φροντίζουμε πάντοτε να προσαρμοζόμαστε στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις. Αυτή μας η προσέγγιση έχει πολλαπλάσιο όφελος τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας. Αφενός, συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη του οργανισμού, ο οποίος ενισχύει τη σειρά των προϊόντων του και αφετέρου δημιουργεί προϊόντα τα οποία έρχονται να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών.

Οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχέδια από τρεις βασικούς πυλώνες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους: την οικονομική εξασφάλιση, την αποταμίευση και την υγεία. Πρόσθετα, εμπλουτίζουμε την γκάμα των υπηρεσιών μας ώστε να είμαστε συνεχώς δίπλα στον άνθρωπο προσφέροντάς του συνεχή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση.

Η τεχνολογία

Ο κλάδος στηρίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Την ίδια ώρα η τεχνολογία προσφέρει νέα κανάλια εξυπηρέτησης. Πού βρίσκεται το σημείο ισορροπίας;

Ως πρωτοπόρος οργανισμός, έχουμε βαρύνουσας σημασίας ρόλο να επιτελέσουμε και στην επίτευξη του σημαντικού στόχου, για την ασφαλιστική βιομηχανία και για τη χώρα γενικότερα, του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, επενδύουμε στην τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων μας. Παράλληλα, προσδίδουμε ανάλογη βαρύτητα και στην εξειδίκευση των ανθρώπων μας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής ώστε να παρέχουμε νέες υπηρεσίες και δυνατότητες για ευέλικτη και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Να σημειώσουμε ότι έρχονται σημαντικές αλλαγές ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της υιοθέτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ασφαλιστικής τεχνολογίας (Insurtech). Βρισκόμαστε στον δρόμο για την καθολική αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του κλάδου της ασφάλισης, η οποία αναπόδραστα θα θέσει ενώπιόν μας τόσο προκλήσεις, όσο και ευκαιρίες. Η ψηφιακή ασφάλιση, άλλωστε, σπάει το στενό πλαίσιο των παραδοσιακών μοντέλων ασφάλισης και υιοθετεί ψηφιακά οικοσυστήματα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Machine Learning και η ανάλυση δεδομένων έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας της ψηφιακής ασφάλισης.

Έχει αρχίσει πλέον να αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο η πολυ-καναλική συμμετοχή των πελατών και των ασφαλιστικών συμβούλων, ενώ τα λειτουργικά μοντέλα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του τομέα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα κριτήρια ESG.

Στην Κύπρο δεν έχουμε πολλές γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Πώς αισθάνεστε που έχετε φτάσει στην κορυφή μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Κύπρου;

Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να βρίσκομαι στη Εurolife και να συνεχίζουμε την επιτυχή πορεία του οργανισμού με πλήρη αφοσίωση στο όραμα και στις αξίες του.

Ο ασφαλιστικός κλάδος διαχρονικά αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της ισότητας των φύλων και της ποικιλομορφίας. Αισθάνομαι ευτυχής καθώς στη Eurolife, αναγνωρίζουμε τις ικανότητες, τις δεξιότητες, το ταλέντο, τις εμπειρίες και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται από τον καθένα και την καθεμιά από εμάς για να εκπληρώσει τους στόχους του χωρίς να τον απασχολεί το φύλο. Υπάρχει συνεχής δέσμευση για προώθηση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα καθώς και ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Γενικότερα, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογα βήματα προς τα εμπρός και προσδοκώ και αναμένω περισσότερα.

Ποια είναι

Η Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2021, εργάστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2022 στη Διεύθυνση Συμμόρφωσης και ακολούθως ανέλαβε διευθύντρια Διαχείρισης Περιουσίας, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Οκτώβριο του 2023. Την 1η Νοεμβρίου 2023 ανέλαβε γενική διευθύντρια της Eurolife.

Η Αθηνά Σιηπηλλή Τσίγκη αναφέρεται στον εκτελεστικό πρόεδρο ασφαλιστικών εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Eurolife, κ. Λούη Ποχάνη.

Πριν ενταχθεί στην Τράπεζα Κύπρου, η Αθηνά κατείχε τη θέση της ανώτερης διευθύντριας Διαχείρισης Κινδύνων της CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd, στην οποία ήταν και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, ενώ από τον Ιούλιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο 2014, διετέλεσε διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου και διευθύντρια Συμμόρφωσης στον ίδιο όμιλο. Προηγουμένως, από τον Φεβρουάριο 2007 μέχρι τον Ιούλιο 2009, εργάστηκε στην KPMG Κύπρου προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες από τη θέση Manager εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Άρχισε την καριέρα της τον Σεπτέμβριο του 2000 από την Moore Stephens Chartered Accountants του Λονδίνου, όπου εργάστηκε ως εξωτερικός ελεγκτής μέχρι τον Μάρτιο 2003. Τον Απρίλιο του 2004 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Mega TV Channel.

Η Αθηνά είναι κάτοχος BSc joint honours Economics & Accountancy από το City University of London, Fellow member του Association of Chartered Certified Accountants, Certified Internal Auditor του Institute of Internal Auditors US καθώς και Certified Information Systems Auditor του ISACA.