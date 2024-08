H κοινοπραξία που έκανε την προσφορά τον Ιούλη του 2019 ήταν εντελώς διαφορετική από την κοινοπραξία στην οποία ανατέθηκε τελικά το έργο τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους, αφού «προστέθηκαν στο σχήμα δυο νέες εταιρείες και αποσύρθηκε μια

Τα προβλήματα για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό αρχίζουν ήδη πριν από την κατακύρωση της προσφοράς για την κατασκευή του έργου το 2019, για το οποίο σήμερα τρέχει η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, που εξετάζει πιθανές παρατυπίες, αφενός σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης της κοινοπραξίας China Petroleum PipelineEngineering Co. Ltd., Metron Energy Applications S.A., Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Limited και Wilhelmsen Ship Management Limited (Δεκέμβριος 2019), και αφετέρου για την απόφαση όπως δοθούν από κυπριακής πλευράς επιπλέον 25 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2022) εξαιτίας της αύξησης της τιμής του χάλυβα. Εξελίξεις που προκάλεσαν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής...