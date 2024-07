Τερματικό στο Βασιλικό: Η κομισιόν ζητά την επιστροφή 68,608,438.46 εκ. - Εντοπίζει δύο σημαντικές παραβάσεις

Στην επιστολή καταγράφονται πιθανές παρατυπίες που προέκυψαν κατά την περίοδο αξιολόγησης του διαγωνισμού

Επιστολή προς το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία καταγράφονται πιθανές παρατυπίες που προέκυψαν κατά την περίοδο αξιολόγησης του διαγωνισμού για την κατασκευή και λειτουργία του Τερματικού Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό.

Τα ζητήματα αυτά, εξηγεί σε ανακοίνωση του το υπουργείο Ενέργειας, αφορούν τα κριτήρια της αξιολόγησης της κοινοπραξίας China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd., Metron Energy Applications S.A., Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Limited και Wilhelmsen Ship Management Limited.

Επιπλέον, στην επιστολή διατυπώνεται ισχυρισμός για δύο ουσιαστικές παραβάσεις. Η πρώτη αφορά στα κριτήρια κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εν λόγω κοινοπραξία (Δεκέμβριος 2019) και η δεύτερη αφορά σε υπογραφή της διμερούς συμφωνίας κατά την έγκριση των επιπρόσθετων €25 εκατομμυρίων (Ιούνιος 2022). Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αποτέλεσμα των πιο πάνω διεκδικεί την επιστροφή ποσού €68,608,438.46, που αποτελεί την ευρωπαϊκή χορηγία που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα προς την ΕΤΥΦΑ, ως το συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αναφέρει πως θα απαντήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των θέσεων που καταγράφονται στην επιστολή εντός 30 ημερών, όπως προβλέπεται.