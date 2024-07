Ο Νίκος Ποταμάρης νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη, με πολυετή πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του εξέλεξε ο διεθνώς βραβευμένος Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus), κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2024.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη, με πολυετή πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα. Πρόεδρος εξελέγη ο Νίκος Ποταμάρης, ο οποίος πήρε σκυτάλη από τον Ανδρέα Κλεάνθους, ενώ Αντιπρόεδρος επανεκλέγηκε ο Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν η Νάταλυ Φιλίππου (Γραμματέας και Diversity, Equity and Inclusion Committee), ο Evgeny Tarakanov (Ταμίας) και οι Jan-Hofmeyr Retief (University Relations and Equity Research Challenge Committee), Ανδρέας Σπυρίδης (Advocacy Committee) και Αλέξανδρος Κλάπας (Financial Literacy Committee) ως Μέλη.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του o νέος Πρόεδρος, μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του CFA Society Cyprus, ανέφερε ότι: «Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα συνεισφέρουμε με την ποικιλόμορφη γνώση και εξειδίκευσή μας στην συνεχιζόμενη ενίσχυση και ανέλιξη του Συνδέσμου μας. Στους επόμενους μήνες, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων, κυρίως μέσω των επερχόμενων βασικών εκδηλώσεων, θα επιδιώξουμε την ανάπτυξη σχέσεων και κοινών στόχων ανάμεσα στο CFA Institute, το Σύνδεσμό μας, τις τοπικές Εποπτικές και άλλες Αρχές, καθώς και τα Πανεπιστήμια. Επίσης, ο Σύνδεσμος θα προσφέρει στήριξη στους κατόχους και υποψήφιους προς απόκτηση του τίτλου CFA Charter, όπως και σε εταιρείες που προωθούν την απόκτηση του τίτλου αυτού. H κοινωνική μας συνεισφορά θα ενισχυθεί με δράσεις υπέρ της καταπολέμησης του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, κυρίως με την επιμόρφωση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικά θέματα. Θα προσφέρουμε εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σε φοιτητές τοπικών πανεπιστημίων στην χρηματοοικονομική ανάλυση, καθώς και στήριξη για εξεύρεση εργασίας. Παράλληλα, θα επιδιώξουμε την επίτευξη στόχων ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης στην εργατική πραγματικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς και την έμπρακτη υιοθέτηση υψηλού επιπέδου κώδικα δεοντολογίας, συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματισμού, προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας».

Bασικές Εκδηλώσεις CFA Society Cyprus για το 2024-25:

Gender Pension Gap Insights: Panel Discussion

Στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, την προώθηση διαλόγου και την εφαρμογή λύσεων που μπορούν να μειώσουν το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των φύλων και να προωθήσουν συμπεριληπτικά αποτελέσματα για τη συνταξιοδοτική πολιτική.

Market Dynamics and Funds Strategies: Panel Discussion

Συζήτηση για την ανάδειξη στρατηγικών και τάσεων που επηρεάζουν τις αγορές και τη διαχείριση κεφαλαίων, προσφέροντας ουσιαστικές κατευθύνσεις για τους επενδυτές και τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου.

University Equity Research Challenge

Παγκόσμιος διαγωνισμός, που παρέχει σε φοιτητές των πανεπιστημίων μας, καθοδήγηση και εντατική εκπαίδευση στη χρηματοοικονομική ανάλυση.

Award Ceremony For New CFA Charterholders

Βράβευσή και αναγνώριση της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης των νέων κατόχων του τίτλου CFA, προωθώντας παράλληλα το αίσθημα κοινότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης εντός της κοινωνίας CFA Society Cyprus.

Forecasting Event – International Markets Overview

Εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με σημαντικές γνώσεις για τις διεθνείς αγορές, επιτρέποντάς τους να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά μελλοντικές οικονομικές ευκαιρίες.

Οι Επιτροπές του CFA Society Cyprus

Επιτροπής Diversity, Equity and Inclusion: Ασχολείται με θέματα ένταξης, ποικιλομορφίας και ισότητας στην εργασία και την κοινωνία γενικά.

Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού: Εστιάζει στις δράσεις για επιμόρφωση των νέων σε χρηματοοικονομικές έννοιες και παρεμφερή θέματα.

Επιτροπή Advocacy: Συμβάλλει στην προώθηση ηθικών αξιών και επαγγελματισμού στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ σε συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές συνεισφέρει στην ανάπτυξη κανονιστικών οδηγιών και πλαίσιο παρακολούθησης στην χρηματοοικονομική κοινότητα.

Επιτροπή University Relations and Equity Research Challenge: Στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων με τα κυπριακά πανεπιστήμια καθώς επίσης διοργανώνει, με τη συμμετοχή φοιτητών των εν λόγω πανεπιστημίων, έναν ετήσιο διαγωνισμό στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση μετοχών εταιρειών, και στη συνέχεια στηρίζει την νικήτρια ομάδα σε διεθνείς διαγωνισμούς του CFA Institute.

CFA Society Cyprus

Ο CFA Society Cyprus είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός Σύνδεσμος, του οποίου τα μέλη είναι εγκεκριμένοι κάτοχοι του τίτλου CFA Charter ή/και είναι μέλη του Ινστιτούτου CFA (CFA Institute) που εδρεύει στις ΗΠΑ. Για να αποκτήσει και να διατηρεί κάποιος τον τίτλο CFA Charter πρέπει να έχει επιτύχει σε τρία επίπεδα εξετάσεων που διοργανώνει το CFA Institute, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4000 ώρες εργασίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, να έχει εξασφαλίσει τρεις επαγγελματικές συστάσεις και να τηρεί τον κώδικα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς του CFA Institute.