Σταθεροποιούνται οι τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων - Στοιχεία για το 1ο τρίμηνο του 2024

Οι τιμές αγοράς και ενοικίασης διαμερισμάτων αυξήθηκαν, φέτος, κατά 6,3% και 9,3% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με το Δείκτη Ask Wire Q1 2024

-Μικρή τριμηνιαία αύξηση καταγράφεται στις τιμές αγοράς γραφειακών χώρων σε αντίθεση με τις τιμές ενοικίασης γραφείων που αυξήθηκαν σημαντικά κατά 8,2% σε ετήσια βάση

-Οι τιμές των εμπορικών ακινήτων και των αποθηκών παρέμειναν σταθερές σε τριμηνιαία βάση. Ωστόσο, οι τιμές της ενοικίασης αποθηκών παρουσίασαν μικρή ετήσια μείωση κατά 0,6%, αντανακλώντας τις ανεπαίσθητες μεταβολές της αγοράς σε αυτού τους είδους ακίνητα.

Η Ask Wire, η εταιρεία που βασίζεται στην τεχνολογία, για να παρακολουθεί συναλλαγές, ζητούμενες τιμές και την κατασκευαστική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων, δημοσίευσε τη νέα έκδοση του Ask Wire Index για το 1ο τρίμηνο του 2024, που αφορά στις τιμές πώλησης και ενοικίασης ακινήτων. Ο δείκτης Ask Wire καλύπτει όλες τις περιοχές και τους κύριους τύπους ακινήτων, με στοιχεία που ξεκινούν από το 4ο τρίμηνο του 2009.

Παγκύπρια, σε ετήσια βάση, οι τιμές αυξήθηκαν, το 1ο τρίμηνο του 2024, κατά 6,3% για τα διαμερίσματα, 2,1% για τις οικίες, 3% για τα γραφεία, 0,4% για τα εμπορικά ακίνητα, 3,6% για τα παραθεριστικά διαμερίσματα, 1% για τις παραθεριστικές κατοικίες και παρέμειναν σταθερές για τις αποθήκες. Συνολικά, σε τριμηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,8% για τα διαμερίσματα, κατά 0,4% για τις οικίες, κατά 0,2% για τα γραφεία και κατά 0,5% για τα παραθεριστικά διαμερίσματα. Οι τιμές των εμπορικών ακινήτων, των αποθηκών και των παραθεριστικών κατοικιών παρέμειναν σταθερές. Η Λεμεσός παρουσιάζει την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση τόσο στις τιμές αγοράς διαμερισμάτων όσο και στις τιμές αγοράς οικιών.

Όσον αφορά τις τιμές των ενοικίων, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρατηρήθηκε αύξηση 9,3% για τα διαμερίσματα, 6,4% για τις κατοικίες, 4,2% για τα εμπορικά ακίνητα, 8,2% για τα γραφεία, 5,9% για τα παραθεριστικά διαμερίσματα και 3,4% για τις παραθεριστικές κατοικίες. Μικρή μείωση 0,6% καταγράφηκε στις τιμές ενοικίασης των αποθηκών. Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν κατά 0,9% για τα διαμερίσματα και παρέμειναν σταθερές για τα υπόλοιπα είδη ακινήτων.

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σχολίασε ότι «οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αναταραχές στην περιοχή συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ζήτηση ακινήτων από την εξωτερική αγορά, επιταχύνοντας τον ρυθμό επηρεασμού των τιμών. Επιπλέον, τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων είναι πιθανό να διατηρηθούν, γεγονός που θα μειώσει την αγοραστική δύναμη των ντόπιων και θα σταθεροποιήσει τις τιμές της αγοράς καθώς η ζήτηση θα προσαρμόζεται. Προχωρώντας προς το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και μετέπειτα, αναμένουμε ότι οι τιμές των ακινήτων για ευκαιριακές επενδύσεις θα επιβραδυνθούν. Αυτός ο συνδυασμός υψηλών επιτοκίων, αυξανόμενου κόστους κατασκευής και περιφερειακών αναταραχών θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη σταθερότητα της αγοράς και να έχει αντίκτυπο στις επενδυτικές αποφάσεις μακροπρόθεσμα».

Για αναλυτικότερα στοιχεία για την αξία των πωλήσεων και των ενοικιάσεων ανά περιοχή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://ask-wire.com/insights/