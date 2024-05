Τράπεζα Κύπρου: Διπλό βραβείο Καλύτερης Τράπεζας από Global Finance

Η Global Finance ανακήρυξε την Τράπεζα Κύπρου ως την Καλύτερη Τράπεζα και την Καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα στην Κύπρο στα βραβεία της για το 2024.

Η Global Finance, μία από τις κορυφαίες διεθνείς εκδόσεις που επικεντρώνεται στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, ανακήρυξε την Τράπεζα Κύπρου ως την Καλύτερη Τράπεζα και την Καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα στην Κύπρο στα βραβεία της για το 2024.

Αυτά τα βραβεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Τράπεζα, καθότι αναγνωρίζουν τα σημαντικά επιτεύγματα της Τράπεζας Κύπρου κατά τη διάρκεια του 2023, όπως οι ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις και η επανέναρξη των πληρωμών μερισμάτων μετά από παύση 12 ετών, επεκτείνοντας παράλληλα την ψηφιακή προσφορά της προς τους πελάτες.

Κατά την ανακήρυξη της Τράπεζας Κύπρου ως νικήτριας των βραβείων αυτών, η Global Finance δήλωσε:

«Σε ένα έτος ορόσημο για την τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε έναν σημαντικό μετασχηματισμό σε ένα καλά κεφαλαιοποιημένο και διαφοροποιημένο τραπεζικό συγκρότημα. Με κέρδη προ φόρων ύψους 487 εκατομμυρίων ευρώ το 2023, η Τράπεζα έχει επιτύχει ισχυρές επιδόσεις με δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη και περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων».

Σχολιάζοντας τα βραβεία, ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακηρυχθήκαμε ως η Καλύτερη Τράπεζα και η Καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα στην Κύπρο από το γνωστό τραπεζικό και χρηματοοικονομικό περιοδικό Global Finance. Το βραβείο αυτό αποτελεί διεθνή αναγνώριση των ισχυρών οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεων, καθώς και των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που παραδώσαμε το 2023, στηρίζοντας παράλληλα την κυπριακή οικονομία και δημιουργώντας βιώσιμη αξία για τους μετόχους μας».

Μπορείτε να δείτε όλους τους νικητές των βραβείων Best Bank της Global Finance εδώ, ενώ μπορείτε να δείτε τους νικητές των βραβείων Best Investment Bank εδώ. Μπορείτε να δείτε το άρθρο του Global Finance σχετικά με τους νικητές των βραβείων Best Bank στη Δυτική Ευρώπη εδώ.