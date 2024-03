Όμιλος Coca-Cola HBC: Οι κορυφαίες επιδόσεις σε αξιολογήσεις ESG επιβεβαιώνουν τον ηγετικό του ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη

Κατατάσσεται ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών στον κόσμο για έβδομη φορά

Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες και κατατάξεις σε δέκα από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις ESG, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις που αναγνωρίζονται από 10 σημαντικούς βαθμολογητές ESG, συμπεριλαμβανομένων των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI) και CDP.

Το Δεκέμβριο του 2023, η Coca-Cola HBC ανακηρύχθηκε για μια ακόμα φορά ως η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κλάδο των ποτών σε παγκόσμιο επίπεδο από το Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI) για το 2023. Αυτή η αναγνώριση αποτελεί την έβδομη φορά που ο Όμιλος κατατάσσεται στην κορυφή και τη 13η συνεχόμενη χρονιά που συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κορυφαίων επιδόσεων. Το Global Sustainability Yearbook για το 2024 από την S&P, η οποία εκδίδει το Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones, τοποθετεί την Coca-Cola HBC στο 1% των 9.400 εταιρειών σε 62 κλάδους, αποδεικνύοντας την παγκόσμια ηγετική της θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σημαντική προσθήκη στη λίστα των επιτευγμάτων της Coca-Cola HBC αποτελεί και η διπλή αξιολόγηση “A” από το CDP για τις εξαιρετικές επιδόσεις της στην προστασία του κλίματος και τη διαχείριση του νερού. Η βελτιωμένη αυτή αξιολόγηση σε σχέση με την “A-” του προηγούμενου έτους αποδεικνύει την αφοσίωση του Ομίλου στη διαφάνεια και την περιβαλλοντική ηγεσία, καθώς τοποθετείται σε μια επίλεκτη ομάδα εταιρειών παγκοσμίως που έχουν επιτύχει αντίστοιχη υψηλή αξιολόγηση από το CDP.

Αυτά τα επιτεύγματα σηματοδοτούν σημαντικά ορόσημα στο ταξίδι αειφορίας του Ομίλου για να επιτύχει μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2040, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν τη δέσμευσή του για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της «Αποστολής 2025» και των στρατηγικών πυλώνων της: κλίμα, συσκευασίες, νερό, πρώτες ύλες, διατροφή, άνθρωποι και κοινωνία. Επιπλέον, οι επιτυχίες σε επίπεδο ESG αποτελούν σημαντικά βήματα σε αυτή τη μακρά διαδρομή, με την Coca-Cola HBC να τοποθετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων στον πυρήνα της στρατηγικής της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, δήλωσε: «Τα επιτεύγματα αυτά είναι το αποτέλεσμα του ξεκάθαρου οράματος και των στόχων μας όσον αφορά στη βιωσιμότητα, της τολμηρής επιχειρηματικής νοοτροπίας μας και της ισχυρής πεποίθησής μας ότι η βιωσιμότητα αποτελεί καίριο μοχλό για την ανάπτυξη και την αξία του οργανισμού μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις συνέργειες, αλλά και να δοκιμάζουμε νέες λύσεις, καθώς συνεχίζουμε να χαράσσουμε την πορεία μας προς τη βιωσιμότητα. Προχωράμε δυναμικά προς τους στόχους βιωσιμότητας που έχουμε θέσει, καθώς συνεχίζουμε να ανοίγουμε νέους ορίζοντες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Συνεπής με τη στρατηγική του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Coca-Cola HBC Κύπρου υλοποιεί στην Ελλάδα σημαντικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας για την επίτευξη του στόχου της για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2040. Προς την κατεύθυνση αυτή, εργάζεται εντατικά για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και έχει επιτύχει σημαντικούς στόχους ώστε η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της να προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές, ενώ πάνω από το 65,5% της συνολικής ενέργειας να προκύπτει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιπλέον, θέτοντας ως προτεραιότητα το πρόγραμμα «Πράσινος Στόλος», η Coca-Cola HBC Κύπρου χρησιμοποιεί ηλεκτρικά περονοφόρα στα εργοστάσιά της, ενώ παράλληλα αντικαθιστά τον στόλο της με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Ταυτόχρονα, σε αυτό το ταξίδι ελαχιστοποίησης του ανθρακικού της αποτυπώματος, η εταιρεία αντικαθιστά τα ψυγεία της στην αγορά με εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ορθής διαχείρισης του νερού, η Coca-Cola HBC Κύπρου έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% στα εργοστάσιά της Λευκωσίας και του Κύκκου, ενώ παράλληλα διεξάγει συνεχή έλεγχο και καταμέτρηση καταναλώσεων μέσω αναλύσεων και online μετρήσεων σε καθημερινή βάση για την ακριβή αποτύπωση του δικτύου του νερού.

Τέλος, η εταιρεία στέκεται ενεργά δίπλα στην κοινωνία, ενδυναμώνει τη νέα γενιά και ενισχύει την απασχόληση, υλοποιώντας το καινοτόμο πρόγραμμα δωρεάν εκπαιδεύσεων «Youth Empowered».

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Coca-Cola HBC εδώ και της Coca-Cola HBC Κύπρου εδώ.

Πληροφορίες για τους δείκτες αειφορίας Dow Jones (DJSI)

Οι δείκτες αειφορίας DJSI δημιουργήθηκαν το 1999 ως τα πρώτα παγκόσμια ορόσημα αειφόρου ανάπτυξης. Οι δείκτες προσφέρονται από κοινού από την RobecoSAM και τους δείκτες S&P Dow Jones Indices. Η ομάδα παρακολουθεί την απόδοση των κορυφαίων παγκοσμίως εταιρειών στο χρηματιστήριο βάσει οικονομικών, περιβαλλοντολογικών και κοινωνικών κριτηρίων. Οι δείκτες αποτελούν ορόσημο για τους επενδυτές που ενσωματώνουν κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιό τους και αποτελούν αποτελεσματική πλατφόρμα επικοινωνίας για εταιρείες που επιθυμούν να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές σε αυτόν τον τομέα. Μόνο οι εταιρείες που ανήκουν στο 10% των καλύτερων εταιρειών επιτυγχάνουν την ένταξή τους, αφού αξιολογηθεί μια πλειάδα γενικών και κλαδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.sustainability-indices.com.

Σχετικά με τη Coca-Cola HBC Κύπρου

Εστιασμένη στην ανάπτυξη, η Coca-Cola HBC Κύπρου είναι μια εταιρεία καταναλωτικών αγαθών μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company. Μέσω των εγκαταστάσεών της στην Κύπρο, οι οποίες περιλαμβάνουν τρεις γραμμές παραγωγής, δύο μονάδες διανομής και πέντε γραφεία πωλήσεων, διανέμει και εμπορεύεται τα προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Coca – Cola Light, Coca – Cola Zero, Fanta, Sprite, FuzeTea, Powerade και τα mixers Schweppes), καθώς και τα δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τους χυμούς, το φρέσκο ​​γάλα ΛΑΝΙΤΗΣ αλλά και το φυσικό μεταλλικό νερό ΚΥΚΚΟΣ. Επίσης, διανέμει το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΥΡΑ, και τα ενεργειακά ποτά Monster.

Το χαρτοφυλάκιο της είναι πιο διευρυμένο και πιο πλήρες από ποτέ με την προσθήκη των Three Cents αλλά και την είσοδο της στην κατηγορία της μπύρας με τα προϊόντα της AB InBev αφού προχώρησε πρόσφατα σε μία αποκλειστική, μακροπρόθεσμη συμφωνία με την εν λόγω μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή σήματα μπύρας, όπως Corona, Stella Artois , Bud, Lefen, Hoegaarden, Franziscaner, Becks.

Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη του HoReCa, μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της, τις βαθιές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και τις εξαιρετικές δυνατότητες της εμπορικής της ομάδας.

Στόχος και σκοπός της Coca-Cola HBC Κύπρου να προσφέρει το πιο συναρπαστικό– και συνεχώς εξελισσόμενο- χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην αγορά. Ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών όλο το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Μάθετε περισσότερα για την Coca-Cola HBC Kύπρου και ακολουθείστε την Coca-Cola HBC Κύπρου σε Facebook, Instagram και LinkedIn