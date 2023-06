Ανατροπή στις προσλήψεις - Τι μετράει περισσότερο και από πτυχίο

Οι προσλήψεις θα γίνονται βάσει δεξιοτήτων στο μέλλον

O κόσμος της εργασίας αλλάζει και ο δημοφιλής ιστότοπος δικτύωσης θέσεων εργασίας LinkedIn στοιχηματίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουν οι εργοδότες και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκουν θέσεις εργασίας θα αλλάξουν επίσης ριζικά τα επόμενα χρόνια.

Η LinkedIn Inc. βλέπει ένα μέλλον στο οποίο οι εργοδότες θα κοιτάζουν πέρα από τα πατροπαράδοτα προσόντα, όπως το πτυχίο ή μεταπτυχιακό ΑΕΙ, και θα επικεντρώνονται στις αποδεδειγμένες δεξιότητες του αιτούντος, είτε πρόκειται για ανάλυση δεδομένων, ηγετικές ικανότητες ή ικανότητες αφήγησης.

Το LinkedIn αναμένει την κατεύθυνση που έχουν δηλώσει οι ίδιες οι εταιρείες ότι θέλουν να προχωρήσουν.

Αν και πάνω από το 80% των εργοδοτών πιστεύουν ότι πρέπει να προσλαμβάνουν βάσει δεξιοτήτων και όχι πτυχίων, περισσότεροι από τους μισούς λένε ότι εξακολουθούν να προσλαμβάνουν πτυχιούχους επειδή αισθάνονται λιγότερο ρίσκο. Αυτό προκύπτει από έρευνα που διεξήχθη το περασμένο καλοκαίρι από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ανάπτυξης εργατικού δυναμικού American Student Assistance and Jobs for the Future.

«Η πρόσληψη βάσει δεξιοτήτων είναι η μεγάλη λευκή φάλαινα, το ιερό δισκοπότηρο της αγοράς εργασίας», δήλωσε στο Bloomberg o Τζόζεφ Φούλερ, καθηγητής διαχείρισης στο Harvard Business School.

Το LinkedIn έχει ήδη βοηθήσει να αλλάξει η νοοτροπία σχετικά με την αποδεκτή συμπεριφορά στην αγορά εργασίας. Δεν θεωρείται πλέον άπιστο, για παράδειγμα, ένας υπάλληλος να δημιουργεί ένα προφίλ που επιτρέπει να τον αναζητούν — και να τον προσλαμβάνουν — παρότι δεν αναζητά ενεργά άλλη δουλειά.

Ο ιστότοπος, ο οποίος έκλεισε τα 20 τον Μάιο, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 930 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα «χώρο» όπου εργαζόμενοι και στελέχη αλληλεπιδρούν και χτίζουν δίκτυα — αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άνθρωποι και εταιρείες αναζητούν θέσεις εργασίας και υποψηφίους. Πέρυσι, η πλατφόρμα αντιπροσώπευε περίπου το 6% των εσόδων σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων της μητρικής Microsoft Corp., μικρό αλλά αυξανόμενο μερίδιο.

Το LinkedIn κυκλοφόρησε μια λειτουργία αντιστοίχισης δεξιοτήτων τον Φεβρουάριο, επιτρέποντας στους χρήστες να δουν πώς οι δεξιότητες που απαιτεί μια εργασία μπορεί να ευθυγραμμίζονται με τα δικά τους προσόντα. Πλέον πάνω από το 45% των υπευθύνων προσλήψεων στο LinkedIn αναζητούν υποψηφίους χρησιμοποιώντας δεδομένα δεξιοτήτων, σύμφωνα με την εταιρεία. Εν τω μεταξύ, το LinkedIn ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα, με στόχο να κάνει την αντιστοιχία μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών πιο αποτελεσματική.

Οι προσλήψεις βάσει δεξιοτήτων δεν είναι καινούργιο πράγμα. Θεωρείται ένας τρόπος επέκτασης των οικονομικών ευκαιριών, ειδικά για όσους δεν έχουν πτυχία. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε αυτή την κατεύθυνση.

Η εξαιρετικά σφιχτή αγορά εργασίας των δύο τελευταίων ετών, ωστόσο, ανάγκασε τις εταιρείες να διευρύνουν την αναζήτησή τους. Οι εργοδότες αναγκάστηκαν να μπουν στο παιχνίδι, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται.

Για αρχή, άλλο είναι να λες ότι έχεις μια συγκεκριμένη ικανότητα και άλλο να το αποδεικνύεις. «Εκτός ορισμένων βιομηχανιών, όπως οι κατασκευές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν έχουμε άδειες που να παρέχουν μια αναπαράσταση μιας αποκτηθείσας δεξιότητας στην οποία μπορούν να βασίζονται οι εργοδότες», είπε ο Φούλερ.

Επίσης, δεν υπάρχει κοινό λεξιλόγιο ή σύστημα ταξινόμησης για τις δεξιότητες και υπάρχει κίνδυνος αναντιστοιχιών μεταξύ των τρόπων που περιγράφονται οι διαφορετικές δεξιότητες στις θέσεις εργασίας και στα βιογραφικά.

Ενώ οι τεχνικές δεξιότητες όπως η γραφή κώδικα είναι σχετικά εύκολο να δοκιμαστούν, τα αποκαλούμενα «soft skills», όπως η επικοινωνία ή η ομαδική εργασία, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαπιστωθούν. Αυτός είναι ένας λόγος που οι εργοδότες έχουν στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στα πτυχία σαν δείγμα, αν και ατελές, για κάθε είδους κοινωνικές δεξιότητες. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος χρησιμοποιώντας δομημένες συνεντεύξεις και αξιολογήσεις συμπεριφορικής ψυχολογίας, αλλά η ικανότητα των εταιρειών σε αυτό το μέτωπο είναι ακόμα περιορισμένη.

Μπαλαντέρ για το LinkedIn μπορεί να είναι η ικανότητά του να αξιοποιεί την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναδείξει υποψηφίους που συχνά παραβλέπονται. Σε αυτή την περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ο «από μηχανής θεός».

Πηγή: ot.gr