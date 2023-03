Παρουσίαση του οράματος και της αρχιτεκτονικής προσέγγισης  του Larnaka Land of Tomorrow από τον Όμιλο Πετρολίνα

Ο Όμιλος Πετρολίνα και το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, σε συνεργασία με τους UDS Architects και με συντονιστή την Delfi Partners & Co., παρουσίασαν το όραμα και την αρχιτεκτονική προσέγγιση του έργου Larnaka Land of Tomorrow, κάνοντας πραγματικότητα το όραμα του Ομίλου για την ανάπτυξη και μετατροπή του βόρειου παραλιακού μετώπου της Λάρνακας σε πόλο έλξης και προορισμού.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Senior Partner των Foster + Partners, κ. Ben Scott, στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Πετρολίνα, με προσκεκλημένους κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους των ΜΜΕ. Ακολούθως, οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στην περιοχή που θα αναπτυχθεί το έργο.

Σε χαιρετισμό του ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, επεσήμανε πως «οι Foster + Partners μαζί με τους συνεργάτες μας, έχουν μοιραστεί το όραμά και τις φιλοδοξίες μας έτσι ώστε το Land of Tomorrow να δημιουργηθεί με σεβασμό στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και την πόλη της Λάρνακας».

Ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Ντίνος Λευκαρίτης, καλωσορίζοντας με τη σειρά του τους προσκεκλημένους στην ιστορική αυτή παρουσίαση, όπως την χαρακτήρισε, δήλωσε πως «το Land of Tomorrow θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την Λάρνακα αλλά και την Κύπρο, προσελκύοντας νέους ανθρώπους και επιχειρήσεις από παντού. Αυτό είναι που αξίζει στην Λάρνακα, γι’ αυτό και έχουμε επενδύσει σε μια δυνατή ομάδα συνεργατών, για την υλοποίηση του κληροδοτήματός μας στις επόμενες γενιές».

Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του έργου. Ευχαριστώντας τον Όμιλο Πετρολίνα, δήλωσε πως το Land of Tomorrow, ταυτίζεται απόλυτα με το όραμα του Δήμου για την ανάπτυξη της πόλης.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το Land of Tomorrow, ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής, είπε πως το έργο αυτό δεν είναι μόνο πολύ μεγάλο και αξιόλογο, αλλά κυρίως είναι ένα έργο που κινείται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. «Συμμεριζόμαστε κι εμείς το όραμα του Ομίλου Πετρολίνα να επιχειρήσει να μετατρέψει την πόλη της Λάρνακας ίσως την καλύτερη πόλη της Κύπρου. Εμείς χαιρόμαστε να ακούμε ότι αναπτύσσεται ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ πόλεων-προορισμών, επειδή στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα θα είναι μια πολύ καλύτερη Κύπρος».

Όπως εξήγησε ο κ. Scott κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, κύρια πηγή έμπνευσης για την δημιουργία του οράματος του Land of Tomorrow αποτέλεσε η πλούσια ιστορία της πόλης με τα κύρια στοιχεία που την ορίζουν. «Φιλοδοξία μας για το masterplan του Land of Tomorrow είναι η δημιουργία μιας ανάπτυξης ορόσημο που θα αποτελεί προέκταση της πόλης διατηρώντας και ενισχύοντας τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της. Η κληρονομιά της Λάρνακας, το φυσικό περιβάλλον και η σχέση με τη θάλασσα είναι βασικά στοιχεία που εντάχθηκαν σ’ αυτό. Στόχος του Land of Tomorrow είναι η δημιουργία μιας νέας, βιώσιμης, μικτής χρήσης παραθαλάσσιας ανάπτυξης που θα αποτελέσει τον καταλύτη για περεταίρω αναζωογόνηση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.»

Όπως ανάφερε ο κ. Scott, το έργο Land of Tomorrow θα αποτελέσει κληροδότημα για τις επόμενες γενιές. Ο γενικός σχεδιασμός του masterplan καθοδηγείται από την αυστηρή περιβαλλοντική και οικολογική προσέγγιση, τη βιωσιμότητα, την κυριαρχία των πράσινων και ανοιχτών χώρων, την πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές, όπως και τη σύνδεση με τις γύρω περιοχές.