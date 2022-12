Πίσω από τους αριθμούς: Προσεκτικό άνοιγμα στην αγορά των ΗΠΑ

Οικονομικό παρασκήνιο, σχόλια και ειδήσεις από τον κόσμο της οικονομίας και του επιχειρείν

Σε μια προσεκτική προσέγγιση της αγοράς των ΗΠΑ, χωρίς να καλλιεργεί υπερβολικές προσδοκίες, προχωρά το Υφυπουργείο Τουρισμού. Αποστολή, υπό τον υφυπουργό Σάββα Περδίο, θα μεταβεί στις ΗΠΑ το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου (25-29/1), όπου στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη θα έχει επαφές με ταξιδιωτικούς συμβούλους, οργανωτές ταξιδίων στη φύση, αεροπορικές εταιρείες και επενδυτές. Η αποστολή θα έχει χαρακτήρα ενημέρωσης και εργαλείο προσέγγισης αποτελεί η συμφωνία με την Ιορδανία για κοινά τουριστικά πακέτα. Η Royal Jordanian πετά προς ΗΠΑ (Νέα Υόρκη) και Καναδά (Μόντρεαλ) και σχεδιάζει να αυξήσει τα δρομολόγιά της. Επίσης, και η British προσφέρει πτήσεις προς ΗΠΑ από Κύπρο. Φέτος, πάντως, στην Κύπρο έφτασαν 40.000 Αμερικανοί, κυρίως για να επιβιβαστούν σε κρουαζιερόπλοιο. Θεωρητικά υπάρχει έδαφος για να δούμε Αμερικανούς τουρίστες στην Κύπρο, οι οποίοι ταξιδεύουν στην περιοχή.

Η σημασία του νέου μουσείου

Ο υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, είναι ενθουσιώδης όταν μιλά για το έργο του υπουργείου του. Η σύγκριση του νέου Κυπριακού Μουσείου με το Λούβρο, το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης είναι μια υπερβολή, αλλά το νέο μουσείο θα αποτελέσει πράγματι ένα τοπόσημο για τη Λευκωσία και πόλος έλξης επισκεπτών στην πρωτεύουσα. Αν θα αποτελέσει και ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από τον τρόπο ανάδειξης των αρχαιοτήτων.

Σε εφαρμογή με το νέο έτος το Δικαίωμα στη Λήθη

Ένα άλμα προς τα εμπρός για την κυπριακή κοινωνία αποτελεί η συμφωνία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) και της Europa Donna Κύπρου, για καθιέρωση του Δικαιώματος στη Λήθη για την ασφάλιση ζωής, σε άτομα με ιστορικό καρκίνου, προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για την απόκτηση κατοικίας. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα που δίνει σε καρκινοπαθείς σε ανάρρωση τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες ασφάλισης ζωής. Η συμφωνία αφορά στην παροχή ασφάλισης ζωής για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου μέχρι €200.000, για απόκτηση πρώτης κατοικίας εφόσον έχουν περάσει δέκα χρόνια από το τέλος της αποθεραπείας στην περίπτωση ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω όταν διαγνώστηκαν και πέντε χρόνια σε άτομα με ηλικία κάτω των 18 ετών όταν διαγνώστηκαν. Το δάνειο πρέπει να αποπληρώνεται πριν ο πελάτης φτάσει την ηλικία των 70 ετών.

Νέο δ.σ. για τον ΣΕΜΗΟ

Ο Αλέξης Άννινος της CIC είναι ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων & Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΕΜΗΟ). Το νέο δ.σ. συμπληρώνουν οι: αντιπρόεδρος Xριστιάνα Διογένους (UNICARS), γραμματέας: Κόδρος Πηλακούτας (Char. Pilakoutas & Son), ταμίας Dickran Ouzounian (Dickran Ouzounian & Co) και μέλη Μάριος Ιωάννου (Α.Ι. Τrikomitis Ltd), Κωνσταντίνος Χειλίδης (Geo. Pavlides & Araouzos), Γιώργος Κοζάκος (CTC Automotive) και Γιάννος Λούτσιος (A. Loutsios & Sons Ltd).

Ο Μασκ προκαλεί νέα αναταραχή

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες αντιδράσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με απειλές για πρόστιμα και κυρώσεις, μετά την απροειδοποίητη αναστολή από το Twitter των λογαριασμών τουλάχιστον οκτώ δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων εκείνοι που ανήκουν στον Ράιαν Μακ των Times, τον Ντόνι Ο'Σάλιβαν του CNN και τον Ντρου Χάργουελ της Washington Post. Αυτό όχι μόνο θα μπορούσε να αυξήσει τη ρυθμιστική πίεση στο Twitter και ενδεχομένως σε άλλες εταιρείες του Musks, αλλά θα μπορούσε επίσης να βλάψει την προσπάθειά του να επαναφέρει τους απρόθυμους διαφημιστές στην πλατφόρμα.

Ο πολυτάλαντος Μπόρις Τζόνσον

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έχει κερδίσει πάνω από 1 εκατομμύριο στερλίνες (1,16 εκατ. ευρώ) από τις ομιλίες που έχει εκφωνήσει σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό, μετά την παραίτησή του τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το μητρώο της Βουλής των κοινοτήτων, στο οποίο οι βουλευτές καταχωρούν τα εισοδήματά τους.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος διατηρεί τη βουλευτική έδρα και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί τα εισοδήματά του στο συγκεκριμένο μητρώο, έχει ταξιδέψει τους τελευταίους μήνες σε ΗΠΑ, Πορτογαλία και Ινδία για να συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια.

Η αμοιβή του για κάθε μία από αυτές τις ομιλίες κυμάνθηκε μεταξύ 250.000 και 322.000 ευρώ, σύμφωνα το έγγραφο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Βουλής των κοινοτήτων.

