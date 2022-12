Συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές πώλησης και ενοικίασης ακινήτων (πίνακες)

H Πάφος ξεχωρίζει καθώς οι τιμές ενοικίασης είχαν σημαντική τριμηνιαία άνοδο σύμφωνα με το δείκτη Ask WiRE Index για το τρίτο τρίμηνο 2022. Αναμένονται δυσκολίες για τα εγχώρια νοικοκυριά ενώ η ζήτηση από το εξωτερικό ενισχύεται

Η Ask WiRE, εταιρεία η οποία συνδυάζει την τεχνογνωσία στον τομέα των ακινήτων με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, δημοσίευσε τη νέα έκδοση του Δείκτη Τιμών πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, Ask WiRE Index, για το τρίτο τρίμηνο του 2022. Ο Ask WiRE Index καλύπτει όλες τις επαρχίες και τους κύριους τύπους ακινήτων, από το 4ο τρίμηνο του 2009 και εντεύθεν.

Παγκύπρια, σε τριμηνιαία, βάση οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 3,9% για τα διαμερίσματα, 1,1% για τα σπίτια, 0,6% για τα γραφεία και μειώθηκαν κατά 0,3% για τα εμπορικά ακίνητα και 1,5% για τις αποθήκες. Όσον αφορά τα εξοχικά διαμερίσματα και τις εξοχικές κατοικίες οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 1,9% και 0,6%, αντίστοιχα. Σε ετήσια βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 9,4% για τα διαμερίσματα, 1,4% για τα σπίτια, 3,9% για τα εξοχικά διαμερίσματα και 0,4% για εξοχικές κατοικίες, ενώ μειώθηκαν κατά 1,9% για τα εμπορικά ακίνητα, 5,6% για αποθήκες και 0,4% για τα γραφεία. Η Λεμεσός ξεχωρίζει από τις άλλες επαρχίες καθώς οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων συνέχισαν να αυξάνονται και για το τέταρτο τρίμηνο στη σειρά (4,8% το τρίτο τρίμηνο 2022).

Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν κατά 6,0% για τα διαμερίσματα, 4,2% για τα σπίτια, 0,9% για τα εμπορικά ακίνητα, 0,5% για τις αποθήκες και 4,1% για τα γραφεία. Όσον αφορά τα εξοχικά διαμερίσματα και τις εξοχικές κατοικίες, οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 6,4% και 3,0%, αντίστοιχα. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν κατά 16,2% για τα διαμερίσματα, 12,2% για τα σπίτια, 3,9% για τα γραφεία, 14,5% για τα εξοχικά διαμερίσματα και 10,2% για τις εξοχικές κατοικίες και μειώθηκαν κατά 1,3% για τα εμπορικά ακίνητα και 1,6% για τις αποθήκες. Η Πάφος ξεχωρίζει από τις άλλες επαρχίες καθώς οι τιμές των ενοικίων των διαμερισμάτων και εξοχικών διαμερισμάτων σημείωσαν σημαντική αύξηση για άλλη μια τριμηνία (αυξήθηκαν κατά 12,5% και 11,1%, αντίστοιχα το τρίτο τρίμηνο του 2022).

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σχολίασε ότι «η εισροή του πληθυσμού λόγω του μεταναστευτικού κύματος κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2022 και η αυξημένη ζήτηση συνεχίζει να οδηγεί τα οικιστικά ακίνητα. Ωστόσο, βλέπουμε σημάδια περιορισμού της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα λόγω του υψηλότερου κόστους δανεισμού και της διαθεσιμότητας άλλων επενδυτικών ευκαιριών σε ομόλογα, μετοχές κλπ. Ο πληθωρισμός και το υψηλότερο κόστος δανεισμού εξακολουθούν να επηρεάζουν τα εγχώρια νοικοκυριά, ενώ οι ξένοι, οι οποίοι λαμβάνουν μισθούς πάνω από τους μέσους μισθούς των ντόπιων, δίνουν ώθηση στα πιο πολυτελή ακίνητα. Βλέπουμε ολοένα και περισσότερο μια εξελισσόμενη αγορά δύο επιπέδων, όπου η κάθε μια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τάσεις. Είμαστε ακόμα μακριά από το να δούμε μια επιστροφή στη σταθερότητα, καθώς η παγκόσμια οικονομία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχώς μεταβάλλονται".

Τριμηνιαία ποσοστιαία διαφοροποίηση τιμών παγκύπρια (γ’ τρίμηνο 2022)

Είδος ακινήτου Τιμή Πώλησης Τιμή Ενοικίασης Διαμερίσματα Σπίτια Εμπορικά Αποθήκες Γραφειακοί χώροι Παραθεριστικά διαμερίσματα Παραθεριστικά σπίτια 3.9% 1.1% -0.3% -1.5% 0.6% 1.9% 0.6% 6.0% 4.2% 0.9% 0.5% 4.1% 6.4% 3.0%

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές των ακινήτων (γ’ τρίμηνο 2022)

Είδος ακινήτου Τιμή Πώλησης Τιμή Ενοικίασης Διαμερίσματα Σπίτια Εμπορικά Αποθήκες Γραφειακοί χώροι Παραθεριστικά διαμερίσματα Παραθεριστικά σπίτια 9.4% 1.4% -1.9% -5.6% -0.4% 3.9% 0.4% 16.2% 12.2% -1.3% -1.6% 3.9% 14.5% 8.7%

