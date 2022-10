ΠτΔ: «Χατίρια» τέλος - Μη αποδεκτά από 1η Νοεμβρίου νέα αιτήματα που οδηγούν σε σημαντικό δημοσιονομικό εκτροχιασμό

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, δήλωσε πως έχει λάβει την απόφαση και θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης όπως από την 1η Νοεμβρίου τα όποια νέα αιτήματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε σημαντικό δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να μην γίνουν αποδεκτά.

Από την 1η Νοεμβρίου τα όποια νέα αιτήματα που θα οδηγήσουν σε σημαντικό δημοσιονομικό εκτροχιασμό να μην γίνουν αποδεκτά, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Ο Πρόεδρος, ο οποίος μιλούσε κατά την έναρξη σήμερα στη Λευκωσία της διήμερης 18η Σύνοδου του Economist, με τίτλο "Navigating the crisis through mastery and inclusiveness" ανέφερε πως "αιτήματα βεβαίως τα οποία είναι δικαιολογημένα και δεν επηρεάζουν αρνητικά τους προϋπολογισμούς ή τους σχεδιασμούς μας, βεβαίως όπως πράξαμε μέχρι σήμερα θα εξεταστούν με θετικό πρόσημο, όπως και νέα μέτρα στήριξης των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων λόγω της υφισταμένης πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης".

Ο Πρόεδρος είπε ακόμη πως "όπως υπεύθυνα πολιτευτήκαμε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας το ίδιο υπεύθυνα θα παραδώσουμε την εξουσία, θα συνεχίσουμε να είμαστε υπεύθυνοι παρά αρεστοί σε όλους και συνεπείς ως προς τη δημιοσιονομική μας πολιτική, ούτως να μην παραδώσουμε το κράτος που παραλάβαμε το 2013".