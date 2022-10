Showmethemoney, το δ.σ. της ΕΚΤ στην Κύπρο και τα πλεονεκτήματα της διαιτησίας (ηχητικό)

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και Μεσολάβησης, Ανδρέας Μιχαηλίδης, μιλά για τα πλεονεκτήματα του εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών. Περιορισμένη μέχρι σήμερα η χρήση στην Κύπρο

Τι μάθαμε σήμερα στο #Showmethemoney

-Νομοσχέδιο επεκτείνει τη γονική άδεια. Παραχώρηση άδειας και επιδόματος πατρότητας δύο εβδομάδων - 18 βδομάδες γονικής άδειας σε γονείς με τέκνα μέχρι 8 ετών, από τις οποίες θα καταβάλλονται οι μισθοί 8 εβδομάδων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

-Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Ο πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και Μεσολάβησης, Ανδρέας Μιχαηλίδης, μιλά για τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας. Περιορισμένη η χρήση στην Κύπρο.

-Το διοικητικό συμβούλιο τη ΕΚΤ συνεδριάζει στις 5 και 6 Οκτωβρίου στη Λεμεσό. Ο Αυστριακός κεντρικός τραπεζίτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ρόμπερτ Χόλτζμαν δήλωσε στο Bloomberg ότι στη συνεδρίαση θα συζητηθεί το θέμα της νομισματικής σύσφιξης.

-Την ανάγκη μεγαλύτερης αλληλεγγύης στην ΕΕ και την εφαρμογή κοινών εργαλείων για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, όπως για παράδειγμα ο μηχανισμός SURE που στήριξε την απασχόληση εν μέσω πανδημίας, υποστήριξε ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) στο Λουξεμβούργο.

Ακούστε την εκπομπή

<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1356415657&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true"></iframe><div ><a href="https://soundcloud.com/politis1076" title="ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6" target="_blank" >ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6</a> · <a href="https://soundcloud.com/politis1076/show-me-the-money-04-10-2023" title="SHOW ME THE MONEY 04 - 10 - 2022" target="_blank" >SHOW ME THE MONEY 04 - 10 - 2022</a></div>