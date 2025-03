Μιανμάρ: Συνεχίζονται οι απέλπιδες προσπάθειες διάσωσης - Φόβοι για 50 έως και 100 χιλ. νεκρούς

Τα χρονικά περιθώρια για τη διάσωση επιζώντων στα συντρίμμια των ισοπεδωμένων κτιρίων στην Μιανμάρ στενεύουν, με τους διασώστες να δίνουν μία άνιση μάχη με τον χρόνο, σχεδόν δύο 24ώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα.

Περισσότεροι από 1.600 νεκροί και 3.800 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός που έχει δώσει στη δημοσιότητα η χούντα που κυβερνάει τη Μιανμάρ, ενώ υπάρχουν φόβοι ακόμα και για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Μάλιστα, υπάρχουν εκτιμήσεις για 50, ίσως και 100 χιλιάδες νεκρούς.

Στη γειτονική Ταϊλάνδη, οι νεκροί παραμένουν στους 10. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι θα αυξηθούν καθώς όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί οι 50 εργάτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι για πάνω από 24 ώρες στα συντρίμμια του υπό κατασκευή ουρανοξύστη που κατέρρευσε.

Επί τόπου, έχει στηθεί μία γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης υπό το βλέμμα συγγενών και φίλων που προσεύχονται οι δικοί τους άνθρωποι να βγουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 3.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, αλλά η πρωθυπουργός μιλά για σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα.

#MyanmarEarthquake2025 “With bare hands, we have saved one”

Civilians in #Mandalay are rescuing earthquake victims under the rubbles without any equipments, and are in dire need of dead body bags, water, phone charging stations and assistance.

Video: Su San pic.twitter.com/TkmPv0Fxa5