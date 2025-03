Νέες διαδηλώσεις για την απελευθέρωση Ιμάμογλου στην Τουρκία - «Είμαστε εκατομμύρια» (φώτος και βίντεο)

Νέες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Κωνσταντινούπολη αλλά και σε άλλες περιοχές της Τουρκίας σήμερα Παρασκευή (21/3) με αίτημα να αφεθεί ελεύθερος ο δήμαρχος της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου, παρά την άγρια καταστολή που δέχθηκαν οι συγκεντρώσεις το βράδυ της Πέμπτης (20/3).

Η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη εκτόξευσε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών και των διαδηλωτριών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι απαγορεύσεις διαμαρτυρίας.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν ομάδα νεαρών διαδηλωτών επιχειρούσε να κατευθυνθεί προς την πλατεία Ταξίμ, έναν εμβληματικό χώρο διαμαρτυρίας, που έχει αποκλειστεί με μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Riots in Turkey as police and army forces been deployed, people seem clashes with the government forces, been fired with munitions as they protest the "Mad Dictator 's Erdogan the Turkish' Hitler" or the mad Sultan of the Turkey Empire.. pic.twitter.com/2aOlqopabm

Εκτός από τον Ιμάμογλου, κρατούνται πέντε δήμαρχοι εκλεγμένοι με το CHP και δέκα ακόμη του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, του άλλου μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

🇹🇷⚡️ Anti-Erdogan protests continue in Turkey following the arrest of Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu yesterday. ➡️ Clashes between protesters and police persist in multiple cities across Turkey following the detention of the opposition leader. #Turkey #Protest pic.twitter.com/tq21sD50tX

«Αυτοί που σιωπούν απέναντι στην αδικία γίνονται συνένοχοι στην καταστολή» είπε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς (CHP), διαβεβαιώνοντας: «Δεν είμαστε μια χούφτα άνθρωποι, είμαστε εκατομμύρια».

«Συναυλία» με κατσαρόλες και κλάξον αντηχούσε σε πολλές συνοικίες της πόλης.

epa11977257 Middle East Technical University (METU) students clash with Turkish riot police as police use tear gas and water cannons to disperse protesters during a protest against the arrest of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu in Ankara, Turkey, 20 March 2025. Turkish authorities detained Imamoglu, of the oppositional Republican People's Party (CHP), along with 100 others on 19 March as part of an investigation into alleged corruption and terror links, according to a statement by the Istanbul chief public prosecutor. EPA/NECATI SAVAS