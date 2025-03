Κωνσταντινούπολη: Συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο μετά τη σύλληψη Ιμάμογλου (φώτος)

Στους δρόμους βγήκαν οι πολίτες παρά την απαγόρευση - Συνελήφθησαν πάνω από 100 άτομα, δήμαρχοι, δημοσιογράφοι και πολίτες

Στη σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, μαζί με περισσότερα από 100 άτομα. Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, για διαφθορά, οικονομικά σκάνδαλα και σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ήδη προφυλακίστηκε ενώ νωρίτερα όπως μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έσπασαν αστυνομικά οδοφράγματα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της σύλληψής του και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων. O Ιμάμογλου μιλά για πραξικόπημα και συνωμοσία και δηλώνει πως ο λαός θα απαντήσει.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, κόσμος έχει συγκεντρωθεί στο Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπου νωρίτερα ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος δηλαδή στο οποίο ανήκει ο Εκρέμ Ιμάμογλου, έκανε δηλώσεις και έκανε λόγο για πραξικόπημα εκ μέρους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν και την Κυριακή μάλιστα θα έπαιρνε το χρίσμα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές το 2028.

Σημειώνεται ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), οι εκπρόσωποί του και ο ίδιος ο πρόεδρος του επιμένουν ότι οι εκλογές αυτές θα γίνουν για να στείλουν ισχυρό μήνυμα προς όλους ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι ο αντίπαλος ο οποίος θα απομακρύνει από την εξουσία τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το CHP κάλεσε σε πανεθνικές διαδηλώσεις μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου και σε συγκέντρωση σε γραφεία του κόμματος σε όλη τη χώρα στις 14:00. Ωστόσο, το κόμμα είπε πως δεν θα γίνουν διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, την πολυπληθέστερη πόλη της χώρας με πάνω από 16 εκατομμύρια ανθρώπους, λόγω της πολυήμερης απαγόρευσης διαδηλώσεων που επέβαλε ο κυβερνήτης της πόλης.

epa11973132 Banners with the image of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu hang on a pole near the Istanbul Municipality headquarters, in Istanbul, Turkey 19 March 2025. One day after Imamoglu’s university diploma was revoked, Turkish police arrested Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu early morning on 19 March along with 100 others as part of an investigation into alleged corruption and terror links, according to a statement by the Istanbul chief public prosecutor. EPA/ERDEM SAHIN

Η σύζυγος του δημάρχου, η Ντιλέκ Ιμάμογλου, θεωρεί τον Ερντογάν υπεύθυνο για την κράτηση του συζύγου της. Ο πραγματικός λόγος της σύλληψής του είναι ότι νίκησε τους αμφισβητίες του στην κάλπη, είπε σε βίντεο.

«Ζούμε σε δικτατορία», είπε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 40χρονος Κουζάι, ένας καταστηματάρχης σε δρόμο με θέα την πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης.

Τέσσερα οχήματα για την αντιμετώπιση των ταραχών εξοπλισμένα με κανόνια νερού βρίσκονται παρατεταγμένα στην κορυφή των σκαλοπατιών με θέα την τεράστια πλατεία, γύρω από την οποία υψώθηκαν μεταλλικά φράγματα σήμερα το πρωί για να αποτραπούν τυχόν συγκεντρώσεις σε αυτό το σημείο που έγινε το επίκεντρο, το 2013, ενός κύματος διαμαρτυριών κατά του Ερντογάν, τότε πρωθυπουργού.

epa11973966 People take part in a protest against the detention of Istanbul mayor Ekrem Imamoglu outside the Republican People's Party (CHP) headquarters in Ankara, Turkey, 19 March 2025. Turkish authorities detained Istanbul mayor Ekrem Imamoglu along with 100 others on 19 March, as part of an investigation into alleged corruption and terror links, according to a statement by the Istanbul chief public prosecutor. EPA/NECATI SAVAS

«Ιμάμογλου, δεν είσαι μόνος!», «Κυβέρνηση Παραιτήσου!» ή «Μια μέρα η ζυγαριά θα γείρει και το AKP (σ.σ. το κυβερνών κόμμα) θα λογοδοτήσει στον λαό», από τα συνθήματα που ακούγονται.

«Διεξάγουν πραξικόπημα αυτή τη στιγμή κατά του Ιμάμογλου, ο οποίος νίκησε τον Ερντογάν τέσσερις φορές στην κάλπη από το 2019 με τη βούληση του λαού», είπε ο Μπουλέντ Γκιουλτέν, ένας διαδηλωτής, αναφερόμενος στις δημοτικές εκλογές του 2019 και του 2024, όταν το CHP του Ιμάμογλου νίκησε τους υποψηφίους του κυβερνώντος κόμματος, με σαρωτικές νίκες στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στη διάσημη οδό Ιστικλάλ, εκατοντάδες άνθρωποι στέκονται στην ουρά σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Η σύλληψη του δημάρχου της πόλης έπληξε την ήδη ασταθή τουρκική λίρα, που κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου και του ευρώ το πρωί. Μπροστά σε ένα από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ο 63χρονος Χασάν Γιλντίζ κατήγγειλε ένα «πραξικόπημα» κατά του δημάρχου. «Στο παρελθόν ήταν στρατιώτες που πρωτοστατούσαν στα πραξικοπήματα, αλλά σήμερα οι πολιτικοί είναι αυτοί που στρέφουν τον έναν εναντίον του άλλου», είπε με ήρεμη φωνή, παρά το περιπολικό που ήταν σταθμευμένο δέκα μέτρα μακριά. «Οι ξένοι επενδυτές δεν θα επενδύουν πλέον στην Τουρκία. Ποιος θα ήθελε να επενδύσει σε μια χώρα χωρίς δικαιοσύνη ή κράτος δικαίου;» τόνισε.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αντιμέτωπος με δύο ξεχωριστές έρευνες. Η μία έχει να κάνει με τη διαφθορά, για δημοτικές εταιρείες που εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια και για χρήματα τα οποία πέρασαν σε λογαριασμούς του Εκρέμ Ιμάμογλου και των συνεργατών του. Η άλλη κατηγορία έχει να κάνει με κατηγορίες περί τρομοκρατίας και ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου βοήθησε το ΡΚΚ όταν συνεργάστηκε με το φιλοκουρδικό κόμμα στις εκλογές του Μαρτίου του 2024 για να κερδίσει τον δήμο, καθώς και τους περιφερειακούς δήμους της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ιμάμογλου μπορεί να κρατηθεί στην ασφάλεια μέχρι και τέσσερις ημέρες και μετά από αυτό το διάστημα θα πρέπει να παραπεμφθεί στον ανακριτή ή στον εισαγγελέα για να απολογηθεί και εκεί θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στην προφυλάκισή του. Πάντως από τους 106 βραβευθέντες στις σημερινές αστυνομικές επιχειρήσεις, για τους 102 έχει βγει ένταλμα σύλληψης.

epa11974052 Turkish riot police block a road near the Istanbul Police Department during a protest following Istanbul mayor Ekrem Imamoglu's arrest, in Istanbul, Turkey, 19 March 2025. Turkish authorities detained Istanbul mayor Ekrem Imamoglu along with 100 others on 19 March, as part of an investigation into alleged corruption and terror links, according to a statement by the Istanbul chief public prosecutor. EPA/ERDEM SAHIN

Το πρώτο μήνυμα μετά τη σύλληψη

Ο Ιμάμογλου, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κράτησή του, σημείωσε ότι ο τουρκικός λαός θα δώσει την απαραίτητη απάντηση στα «ψέματα, τις συνωμοσίες και τις παγίδες» εναντίον του. Moιράστηκε επίσης το χειρόγραφο μήνυμα στον λογαριασμό του στο X λίγες ώρες μετά την προφυλάκισή του.

Önce Allah’a sonra milletimize emanetim! pic.twitter.com/tYfqrPedaw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025

Νωρίτερα, σε βίντεο που ανήρτησε ο Ιμάμογλου στο Χ και εμφανίζεται την ώρα που βάζει τη γραβάτα του προτού τον συλλάβουν οι αστυνομικοί, τόνισε: «Μιλάω με λύπη. Μια χούφτα μυαλά, που προσπάθησαν να σφετεριστούν τη θέληση του έθνους μας, χρησιμοποίησαν τους αγαπητούς μου αστυνομικούς ως όργανο για αυτό το κακό και έστειλαν εκατοντάδες αστυνομικούς στην πόρτα του εκπροσώπου 16 εκατομμυρίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη τυραννία, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν θα τα παρατήσω. Σας αγαπώ όλους πολύ, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο έθνος μου. Να ξέρει ολόκληρο το έθνος ότι θα σταθώ όρθιος. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι εναντίον αυτού του ατόμου και του μυαλού του που χρησιμοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία ως μηχανισμό».

Εμμέσως πλην σαφώς, ο αντιπολιτευόμενος άφησε να εννοηθεί πως οι διώξεις σε βάρος του και η επιχείρηση για τη σύλληψή του έχουν πολιτικά ελατήρια και ιθύνοντα νου τον πρόεδρο.

Πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες ανταλλαγής σύντομων μηνυμάτων είναι μόνο μερικώς λειτουργικά στην Τουρκία από τη στιγμή που συνελήφθη ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και προσωπικότητα της τουρκικής αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου. Πολλοί Τούρκοι ανέφεραν περιορισμούς στα X, YouTube, Instagram, TikTok, Whatsapp, Signal, Telegram και σε άλλες υπηρεσίες.

Πέρα από τον δήμαρχο Ιμάμογλου, συνελήφθησαν άλλοι 106 άνθρωποι στο πλαίσιο των δύο ερευνών που διενεργούνται, ανάμεσά τους γνωστοί δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες. Σύμβουλος του κ. Ιμάμογλου για θέματα μέσων ενημέρωσης, ο Μουράτ Ονγκούν, έκανε γνωστό μέσω X ότι τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να του εξηγηθούν οι λόγοι. Σύμφωνα με το CNN Türk πέρα από το ότι οι εισαγγελείς του προσάπτουν πως είναι επικεφαλής «εγκληματικής» οργάνωσης του προσάπτονται επίσης δωροληψία και ότι έστησε μειοδοτικούς διαγωνισμούς.

Πηγές: ΕΡΤΝews- Ανταπόκριση: Γιάννης Μανδαλίδης, ΑΠΕ-ΜΠΕ. dpa, AFP, Reuters