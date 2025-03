Στις τουρκικές φυλακές ο Ιμάμογλου - Βουτιά τουρκικής λίρας, διαδηλώσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου που νωρίτερα σήμερα συνελήφθη, τίθεται υπό κράτηση για 4 ημέρες.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου, που έγινε μία ημέρα μετά την ανάκληση του πτυχίου του από τις τουρκικές αρχές προκαλεί πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία, καθώς ο ίδιος θεωρούνταν ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο αναμενόταν ότι θα αντιμετώπιζε στις εκλογές.

Λίγο μετά την απόφαση, είδε το φως της δημοσιότητας η πρώτη αντίδραση του Εκρέμ Ιμάμογλου. Σε ιδιόγραφο σημείωμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Χ, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης τόνισε ότι ο λαός θα δώσει την απάντηση στα ψέματα και τις συνωμοσίες.

«Τα ψέματα που ειπώθηκαν,

Σε όσους στήνουν συνωμοσίες, ψεύδονται,

Σε αυτούς που τρώνε το δίκιο του λαού,

Σε αυτούς που σφετερίζονται τη βούληση του λαού,

Την απαραίτητη απάντηση θα τη δώσει ο λαός μας.

Πρώτα ο Θεός,

Έπειτα εμπιστεύομαι τον λαό μας...

Με σεβασμό"», γράφει.

Συμπλοκή φοιτητών με Αστυνομία σε διαδηλώσεις για Ιμάμογλου

Συμπλοκή ξέσπασε μεταξύ της Aστυνομίας και των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης που διαμαρτύρονταν για την ακύρωση του διπλώματος του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, και τη μετέπειτα κράτησή του, στο πλαίσιο έρευνας. Eκατοντάδες φοιτητές έσπασαν τα οδοφράγματα, με την ένταση να κλιμακώνεται σε ορισμένα σημεία μετά την επέμβαση της Αστυνομίας.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης, παρά την απαγόρευση: στο Πανεπιστήμιο του Μπογάζιτζι, στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γιλντίζ και στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης.

Η Αστυνομία έστησε οδοφράγματα εμποδίζοντας τους φοιτητές. Οι φοιτητές άρχισαν να φωνάζουν «Ανοίξτε τα οδοφράγματα» ενώ πολλοί φοιτητές έπεσαν στο έδαφος μετά την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Βουτιά για την τουρκική λίρα

Η τουρκική λίρα κατέγραψε σήμερα βουτιά έως 12,7% και άγγιξε νέο ιστορικό χαμηλό στις 42 λίρες έναντι του δολαρίου, με τις μετοχές επίσης να καταγράφουν μεγάλη πτώση.

Η λίρα κινούνταν στο επίπεδο των 38,90 έναντι του δολαρίου στις 12:16 ώρα Ελλάδας, έχοντας ανακτήσει μέρος των απωλειών από το ιστορικό χαμηλό στο οποίο είχε υποχωρήσει νωρίτερα –αλλά και πάλι σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Ιούλιο του 2023.

Πτώση 7% στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης

Πτώση 7% καταγράφηκε στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύλληψη του Δημάρχου της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου, η οποία οδήγησε αυτόματα σε προσωρινή αναστολή των συναλλαγών.

Μετά την απότομη πτώση ξεκίνησε η εφαρμογή της διακοπής κυκλώματος. Το σύστημα αυτόνομης λειτουργίας ενεργοποιήθηκε και οι συναλλαγές ανεστάλησαν προσωρινά.

Η διακοπή κυκλώματος είναι ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης που διακόπτει προσωρινά τις συναλλαγές κατά τη διάρκεια ξαφνικών και ακραίων διακυμάνσεων των τιμών. Ο μηχανισμός αυτός στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερότητας στην αγορά προστατεύοντας τους επενδυτές από τις πωλήσεις πανικού.

Στη διάσημη οδό Ιστικλάλ, εκατοντάδες άνθρωποι στέκονται στην ουρά σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Η σύλληψη του δημάρχου της πόλης έπληξε την ήδη ασταθή τουρκική λίρα, που κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου και του ευρώ το πρωί

«Πλήγμα στη θέληση του έθνους»

Ο Ιμάμογλου ανήρτησε ένα βίντεο το πρωί της Τετάρτης, προφανώς αντιδρώντας στην κίνηση αυτή, με τη λεζάντα «Ένα πλήγμα στη θέληση του έθνους». Στο μήνυμά του κατηγόρησε τις αρχές ότι χρησιμοποιούν ως όπλο την αστυνομία.

Κόσμος στους δρόμους

Στο μεταξύ, κόσμος έχει βγει στους δρόμους στην Τουρκία για να διαδηλώσει κατά της σύλληψης του Ιμάμογλου, παρά το γεγονός ότι οι αρχές της Κωνσταντινούπολης έκλεισαν δρόμους στην πόλη και απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις για τέσσερις ημέρες.

Μπροστά από το αρχηγείο της αστυνομίας όπου κρατείται ο Ιμάμογλου από τα ξημερώματα, εκατοντάδες άνθρωποι, σε απόσταση από αστυνομικά φράγματα, συγκεντρώθηκαν για να φωνάξουν «Ιμάμογλου, δεν είσαι μόνος!», «Κυβέρνηση Παραιτήσου!» ή «Μια μέρα η ζυγαριά θα γείρει και το AKP (σ.σ. το κυβερνών κόμμα) θα λογοδοτήσει στον λαό».

epa11973966 People take part in a protest against the detention of Istanbul mayor Ekrem Imamoglu outside the Republican People's Party (CHP) headquarters in Ankara, Turkey, 19 March 2025. Turkish authorities detained Istanbul mayor Ekrem Imamoglu along with 100 others on 19 March, as part of an investigation into alleged corruption and terror links, according to a statement by the Istanbul chief public prosecutor. EPA/NECATI SAVAS