Γροιλανδία: Νικήτρια η κεντροδεξιά αντιπολίτευση στις εκλογές - Τάσσεται σε πιο «αργή» ανεξαρτησία

Η κεντροδεξιά αντιπολίτευση στη Γροιλανδία, το κόμμα Demokraatit, κέρδισε στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες κυριάρχησε η επιθυμία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο του αρκτικού νησιού.

Το Demokraatit, που τάσσεται υπέρ μιας αργής προσέγγισης προς την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας, συγκέντρωσε το 29,9% των ψήφων, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το 9,1% το 2021, και βρέθηκε μπροστά από το κόμμα Naleraq (24,5%) που επιθυμεί να προχωρήσει με γοργά βήματα η διαδικασία για την ανεξαρτησία του νησιού.



Chairman of Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen (C), speaks to the press during the election party for Demokraatit at Cafe Killut in Nuuk, Greenland, 11 March 2025 (issued 12 March 2025). Demokraatit is the leading party in Greenland's elections with 29.9 percent of the votes. EPA/Mads Claus Rasmussen DENMARK OUT