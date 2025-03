Σύγκρουση πλοίων στη Βόρεια Θάλασσα: Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον - Όλα τα σενάρια

Σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον εγκυμονεί η σύγκρουση του δεξαμενόπλοιου με φορτηγό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα και για την ακρίβεια για τη θάλασσα, τα ψάρια και τον αέρα. Αυτό που δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα οι ειδικοί είναι το εύρος τους αυτό εξαρτάται από τρεις παράγοντες.

Πρώτον, έχει σημασία τι φορτίο υπήρχε σε αυτά τα δύο τεράστια σκάφη. Η εταιρεία Analytics Vortexa εκτιμά ότι το δεξαμενόπλοιο μήκους 183 μέτρων μετέφερε περίπου 130.000 βαρέλια καυσίμου τζετ - κηροζίνη - το οποίο τώρα διαρρέει στη θάλασσα. Το καύσιμο που δεν είναι τόσο κολλώδες ή παχύρρευστο όσο τα βαρύτερα είδη λαδιού είναι λιγότερο πιθανό να βλέψει τα ζώα που υπάρχουν στην περιοχή. Μπορεί επίσης να διασπαστεί από φυσικά βακτήρια. Ωστόσο, μπορεί ακόμα να δηλητηριάσει τα ψάρια και να σκοτώσει ζώα και φυτά στην ακτογραμμή, αν εισέλθει στο χώμα εκεί.

epa11954817 A coastguard building in Withernsea, Britain, 11 March 2025. A collision occurred on 10 March between a US-flagged oil tanker carrying jet fuel and a Portuguese-flagged cargo vessel carrying toxic chemicals in the North Sea off the East Yorkshire coast. EPA/ADAM VAUGHAN