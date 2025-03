Ο τραπεζίτης που έγινε πολιτικός - Ποιος είναι ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά

Ο 59χρονος Κάρνεϊ αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια δύσκολη για τον Καναδά περίοδο, καθώς η χώρα έχει εγκλωβιστεί σε ένα δυνητικά καταστροφικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης που ανέλαβε να διαχειριστεί τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά.

Ο 59χρονος Κάρνεϊ αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια δύσκολη για τον Καναδά περίοδο, καθώς η χώρα έχει εγκλωβιστεί σε ένα δυνητικά καταστροφικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Η πορεία προς την εξουσία

Ο Κάρνεϊ εκλέχθηκε την Κυριακή στην ηγεσία του Φιλελεύθερου Κόμματος του Καναδά και παρά το γεγονός ότι δεν είχε ξαναβάλει υποψηφιότητα για εκλεγμένο αξίωμα, φήμες τον ήθελαν να εισέρχεται κάποια στιγμή στην πολιτική.

Οι Φιλελεύθεροι «φλερτάρουν» με τον Κάρνεϊ εδώ και πάνω από μία δεκαετία, αλλά ο τραπεζίτης και όψιμος πολιτικός δεν εισήλθε στην πολιτική αρένα παρά μόνο όταν ο Τριντό ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο Ιανουάριο.

Μάλιστα, ο Κάρνεϊ γίνεται πρωθυπουργός του Καναδά χωρίς να κατέχει θέση στο κοινοβούλιο και είναι ο πρώτος πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων από τον δυτικό Καναδά, ένα ενδιαφέρον στοιχείο σε μια χώρα που διαιρείται πολιτικά βάσει της γεωγραφίας της.

Ποιος είναι

Ο Μαρκ Κάρνεϊ γεννήθηκε στο Φορτ Σμιθ και μεγάλωσε στο Έντμοντον την Αλμπέρτα. Οι γονείς του ήταν και οι δύο δάσκαλοι και, πιστός στις καναδικές ρίζες του, έπαιζε χόκεϊ στον πάγο ως τερματοφύλακας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του.

Στη συνέχεια έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει πτυχίο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, πριν κάνει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η καριέρα του ήταν αντίστοιχα παγκοσμιοποιημένη. Πέρασε 13 χρόνια εργαζόμενος για την Goldman Sachs, ταξιδεύοντας μεταξύ των γραφείων της εταιρείας στο Λονδίνο, το Τόκιο, τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο, σύμφωνα με ένα προφίλ από την Τράπεζα του Καναδά, στην οποία εντάχθηκε το 2003.

Μέχρι το 2008, υπηρετούσε ως διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Καναδά, ξεκινώντας τη δουλειά καθώς ο κόσμος βυθιζόταν στη Μεγάλη Ύφεση. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για να ηγηθεί του Φιλελεύθερου Κόμματος, ο Κάρνεϊ έδειξε αυτή τη στιγμή ως απόδειξη της εμπειρίας του στην πλοήγηση κρίσεων, λέγοντας στον ιστότοπό του ότι βοήθησε στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη σταθεροποίηση της καναδικής οικονομίας.

Τα πήγε τόσο καλά, μάλιστα, ώστε όταν ολοκλήρωσε την πενταετή θητεία του, επιλέχθηκε από την Τράπεζα της Αγγλίας για να τη διοικήσει, όντας μάλιστα ο πρώτος μη Βρετανός που λατείχε αυτή τη θέση.

Τα επόμενα χρόνια ήταν ταραχώδη: ο βρετανικός λαός ψήφιζε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ομιλίες πριν το δημοψήφισμα του 2016, ο Κάρνεϊ είχε προειδοποιήσει για τον οικονομικό αντίκτυπο που θα είχε το Brexit στη χώρα. Έφυγε από την Τράπεζα της Αγγλίας το 2020 μετά από σχεδόν επτά χρόνια στη δουλειά.

Αφού έγινε ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τη Δράση και τα Οικονομικά για το Κλίμα το 2019, υποστήριξε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα επενδύσει σε καθαρές μηδενικές εκπομπές.

«Όταν έγινα διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία επιβλέπει τον ασφαλιστικό κλάδο, είδα ότι ο αριθμός των ακραίων καιρικών φαινομένων είχε τριπλασιαστεί και το κόστος αυτών των γεγονότων είχε αυξηθεί πέντε φορές μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα», είπε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο του ΟΗΕ. «Αυτά τα πράγματα συγκέντρωσαν πραγματικά το μυαλό μου στο κλίμα».

Έκτοτε, έχει κάνει την καθαρή ενέργεια, τις πολιτικές για το κλίμα και την οικονομική ευημερία για τον Καναδά μερικές από τις κεντρικές πτυχές της εκστρατείας του, τονίζοντας ότι η χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα θα βοηθήσει τον Καναδά να είναι πιο ανταγωνιστικός.

Έχει προτείνει τη μετατόπιση του οικονομικού βάρους του φόρου άνθρακα από τους καταναλωτές σε μεγάλες εταιρείες και είπε ότι υπό την ηγεσία του, ο φόρος που πληρώνουν οι Καναδοί καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις στα καύσιμα θα αντικατασταθεί με κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι το υπόβαθρο του Κάρνεϊ τον καθιστά μοναδικά κατάλληλο για τη δουλειά, καθώς ο Καναδάς παλεύει με μια κλιμακούμενη σχέση με τις ΗΠΑ και έναν κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο.

«Είναι πολύ ικανός στα οικονομικά, επομένως με αυτούς τους δασμούς, αυτόν τον οικονομικό πόλεμο, πολλοί άνθρωποι τον υποστηρίζουν», είπε ο Charles-Etienne Beaudy, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα και συγγραφέας του «Radio Trump: How he won the first time».

Από τότε που ανακοινώθηκαν οι δασμοί 25% των ΗΠΑ στον Καναδά τον περασμένο μήνα, ο Κάρνεϊ ήταν υπέρμαχος των αντίποινων δασμών δολαρίου προς δολάριο.

Αναφέρθηκε στο θέμα την Κυριακή στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ψηφοφορία: «Ο Τραμπ επιτίθεται σε καναδικές οικογένειες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να πετύχει και δεν θα το κάνουμε», είπε. «Στο εμπόριο όπως και στο χόκεϊ, ο Καναδάς θα κερδίσει».