Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε

Το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο από το 1991, βρέθηκε μαζί με τον σκύλο τους - Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο θρυλικός σταρ του Χόλιγουντ, Τζιν Χάκμαν, και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε.

Το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο από το 1991, βρέθηκε μαζί με τον σκύλο τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε, Έινταν Μεντόζα, δεν έδωσε πληροφορίες για την αιτία θανάτου, ούτε ανέφερε πότε μπορεί να έχασαν τη ζωή τους, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους.

Ο Χάκμαν είχε κλείσει τα 95 στα τέλη Ιανουαρίου. Τα τελευταία χρόνια εκείνος και η γυναίκα του ζούσαν αρκετά απομονωμένοι. Ο ηθοποιός είχε να εμφανιστεί σε ταινία από το 2004, όταν υποδύθηκε τον Μονρό «Ίγκλ» Κόουλ στη σατιρική πολιτική κωμωδία Welcome to Mooseport.

Ο Χάκμαν έγινε ευρύτερα γνωστός όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία Bonnie and Clyde το 1967, και στη συνέχεια συμμετείχε σε μια σειρά από αγαπημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως τα Superman, The French Connection και Get Shorty, μεταξύ άλλων.

Το 2004 ανακοίνωσε ξαφνικά ότι αποχωρεί από την υποκριτική. Μάζεψε τα πράγματά του, μετακόμισε από το Λος Άντζελες στο ήρεμο Νέο Μεξικό – και δεν κοίταξε ποτέ πίσω του.

Αρχικά, κάποιοι θεώρησαν ότι η ξαφνική του απόφαση συνδεόταν με τον γάμο του. Ωστόσο, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εγκατέλειψε την καριέρα του λόγω του έντονου στρες που αντιμετώπιζε, το οποίο έγινε επικίνδυνο όταν άρχισε να εμφανίζει καρδιακά προβλήματα.

Πέρυσι, ο Χάκμαν και η 63χρονη σύζυγός του, εθεάθησαν δημόσια για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες. Ο Χάκμαν απαθανατίστηκε να κρατά το χέρι της συζύγου του για στήριξη, αφού το ζευγάρι απόλαυσε το γεύμα του στο Pappadeaux’s Seafood Kitchen στη Σάντα Φε. Ο Χάκμαν και η Αρακάουα έδειχναν ευδιάθετοι καθώς έφευγαν μαζί από το εστιατόριο.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια στις 30 Ιανουαρίου 1930, ο ηθοποιός είχε καταταγεί στον στρατό δηλώνοντας ψευδώς μεγαλύτερη ηλικία στα 16 του χρόνια, υπηρετώντας για τέσσερα και μισό χρόνια.

Μετά τη στρατιωτική του θητεία, επέστρεψε στην Καλιφόρνια και, αφού έζησε για λίγο στη Νέα Υόρκη, αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική.

Πηγή: protothema.gr