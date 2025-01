Απελευθερώνονται οκτώ όμηροι από τη Χαμάς - Θα ακολουθήσουν 110 Παλαιστίνιοι (φώτος - βίντεο)

Από ώρα σε ώρα αναμένεται να απελευθερωθούν οι οκτώ όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς, ενώ αργότερα ελεύθεροι θα αφεθούν ακόμη 110 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Ανάμεσα στους οκτώ που θα αφεθούν ελεύθεροι είναι τρεις Ισραηλινοί και πέντε Ταϊλανδοί. Από αυτούς η Ισραηλινή Άγκαμ Μπέργκερ παραδόθηκε ήδη στον Ερυθρό Σταυρό στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

Οι μαχητές της Χαμάς την μετέφεραν μέσα από τα ερείπια που έχουν δώσει τη θέση τους στον τόπο που κάποτε ήταν η Γάζα. Η 20χρονη Μπέργκερ ήταν στον ισραηλινό στρατό από τη βάση Ναχάλ Οζ του Ισραήλ.

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε Ισραηλινή όμηρο στη Γάζα, ανακοίνωσε επίσης ο ισραηλινός στρατός, ενώ σε πλάνα σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση φαίνεται η Ισραηλινή όμηρος που οδηγείται από ένοπλους άνδρες στο σημείο παράδοσής της στη Γάζα, η οποία χαιρετά από εξέδρα.

epa11862933 People celebrate as they watch a live stream on a large screen reporting on the release of Israeli hostage Agam Berger, in Hostages Square outside the Kirya military base in Tel Aviv, Israel, 30 January 2025. Israel's military stated on 30 January that Israeli returning hostage, soldier Agam Berger, was on her way to an initial reception point in southern Israel to be reunited with her family. Hamas is set to free eight hostages on the day, with Israel releasing 110 Palestinian prisoners in exchange. This marks the third such exchange in the first phase of an Israeli-Hamas hostage release and ceasefire deal implemented on 19 January 2025. EPA/ABIR SULTAN