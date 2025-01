Από το Πεκίνο έως την Μπανγκόκ: Εντυπωσιακοί εορτασμοί για την χρονιά του Φιδιού (φώτος και βίντεο)

Οι Κινέζοι απολαμβάνουν οκτώ διαδοχικές ημέρες αργίας – ευκαιρία για να ετοιμάσουν πλουσιοπάροχα γεύματα, να παρακολουθήσουν παραδοσιακά θεάματα ή για να πετάξουν πυροτεχνήματα για να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στην Ασία γιορτάζουν σήμερα, 29/1, το Σεληνιακό Νέο Έτος και την έλευση της χρονιάς του Φιδιού, διασκεδάζοντας είτε με τον χορό του λιονταριού, με οικογενειακά γεύματα, περιπάτους ή προσευχή στους ναούς

Οι Κινέζοι απολαμβάνουν οκτώ διαδοχικές ημέρες αργίας – ευκαιρία για να ετοιμάσουν πλουσιοπάροχα γεύματα, να παρακολουθήσουν παραδοσιακά θεάματα ή για να πετάξουν πυροτεχνήματα για να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα.

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα αεροδρόμια της χώρας ήταν γεμάτα τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επιστρέφουν για τις διακοπές στη γενέτειρά τους, ένα κύμα μετανάστευσης που μπορεί φέτος να φθάσει σε νέα επίπεδα ρεκόρ.

epa11859636 Dancers perform during the Chinese Lunar New Year celebrations at Ditan Park, or Temple of Earth, in Beijing, China, 29 January 2025. The Chinese Lunar New Year, also called the Spring Festival, falls on 29 January 2025, marking the start of the Year of the Snake. EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Happy Lunar New Year and Happy Chinese New Year! I hope the year ahead brings you lots of joy,... success, and good fortune.🐐🐐🐐 pic.twitter.com/x53TzDUb3O — 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐁𝐫𝐨𝐬 (@MarioBros151515) January 29, 2025

epa11859510 Devotees symbolically burn prayer offerings in a furnace at a Taoist temple to mark Chinese Lunar New Year in Quezon City, Metro Manila, Philippines, 29 January 2025. Revelers in Filipino-Chinese communities in the Philippines ushered in the Year of the Snake on the lunar calendar. EPA/ROLEX DELA PENA

Στο Πεκίνο, οι κάτοικοι αψήφησαν τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που έφθασαν μέχρι τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου, για να βγουν στα πάρκα και στους ναούς προκειμένου να αποχαιρετήσουν τη χρονιά του Δράκου και να παρακολουθήσουν παραδοσιακούς χορούς ή να προσευχηθούν.

Οι δρόμοι, τα εμπορικά κέντρα και τα σπίτια είναι καλυμμένα με γιορτινά, κόκκινα διακοσμητικά, σύμβολα ευτυχίας και ευημερίας σε πολλές περιοχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ασίας, όπως στη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη.

🚨🇨🇳CHINA CELEBRATES LUNAR NEW YEAR—YEAR OF THE WOODEN SNAKE BEGINS



China has officially welcomed the Year of the Wooden Snake, which will last until February 16, 2026.



The week-long holiday kicked off on January 28 and will continue through February 4, marking one of the… pic.twitter.com/D8nCKT7xNf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 28, 2025

Στην Ταϊβάν, άνθρωποι όλων των ηλικιών πήγαν σήμερα στους ναούς για να προσευχηθούν και να προσφέρουν φρούτα και μπισκότα. «Η πρώτη ημέρα του Σεληνιακού Νέου Έτους, η παράδοση μας είναι να πηγαίνουμε σε έναν ναό και προσευχόμαστε για καλύτερη τύχη φέτος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τσεν Τσινγκ-γιουάν, 36 ετών, που πήγε στον ναό Λονγκσάν της Ταϊπέι με τη μητέρα της. «Δεν είναι απαραίτητο να ζητήσεις κάτι συγκεκριμένο. Αρκεί να ευχηθείς μια ήρεμη, ειρηνική, ασφαλή χρονιά με υγεία», δήλωσε.

epa11859743 Dancers perform Lion Dance during the Chinese Lunar New Year celebration at a Chinese shrine in Chinatown, Bangkok, Thailand, 29 January 2025. The Chinese Lunar New Year, also called the Spring Festival, falls on 29 January 2025, marking the beginning of the Year of the Snake. EPA/RUNGROJ YONGRIT

Στην Μπανγκόκ, πλήθη κατοίκων και τουριστών συνωστίζονταν στον κινεζικό βουδιστικό ναό Ουάτ Μανγκόν Καμαλαουάτ. Χτισμένος το 1871 από μετανάστες από τη νότια Κίνα, παραμένει σημαντικός τόπος λατρείας για την κινεζική κοινότητα της Ταϊλάνδης. «Ήρθα εδώ για να προσευχηθώ και ελπίζω να διώξω την κακοτυχία», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 42χρονος Ναουαράτ Γιαοουανίν.

Στις πρωτεύουσες των Φιλιππίνων, Μανίλα, και της Ινδονησίας, Τζακάρτα, πλήθη ανθρώπων βγήκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν το θέαμα του χορού του λιονταριού.

Οι γιορτές αυτές είναι επίσης ευκαιρία για τους γονείς ή τους παππούδες να δώσουν στα ανύπαντρα παιδιά χρήματα. Συνήθως τα τοποθετούν σε «κόκκινους φακέλους», αλλά μπορούν πλέον να στείλουν το ποσό απευθείας στα κινητά τους τηλέφωνα.

Ρεκόρ μετακινήσεων στην Κίνα

Την περίοδο των 40 ημερών –που αφορά το διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εορτές - περίπου 9 δισεκατομμύρια μετακινήσεις, με όλα τα μέσα μεταφοράς, αναμένεται να γίνουν στην Κίνα, σύμφωνα με τα επίσημα μέσα ενημέρωσης. Ο αριθμός των μετακινήσεων με τρένο και αεροπλάνο αναμένεται φέτος να «φτάσει σε νέα επίπεδα ρεκόρ», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι σε αυτή την περίοδο αναμένει 510 εκατ. μετακινήσεις με τρένο και 90 εκατ. με αεροπλάνο.

Στη Νότια Κορέα, οι έντονες χιονοπτώσεις προκάλεσαν αυτή την εβδομάδα προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων, των αεροπλάνων και των λεωφορείων καθώς οι πολίτες επέστρεφαν στις οικογένειές τους. Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν οχήματα καλυμμένα με χιόνι να είναι αποκλεισμένα σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Η εταιρία διαχείρισης του διεθνούς αεροδρομίου Incheon, το μεγαλύτερο της Σεούλ, ανακοίνωσε ότι περίπου 2,14 εκατ. επιβάτες, που είναι περίπου 214.000 κατά μέσο όρο την ημέρα, αναμένεται να επιβιβαστούν σε κάποια διεθνή πτήση από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου. «Αυτό αναμένεται να είναι ο υψηλότερος ημερήσιος μέσος αριθμός επιβατών κατά τις διακοπές του Σεληνιακού Νέου Έτους από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου το 2001», σύμφωνα με την εταιρία διαχείρισης.

Εορτασμοί και στο διάστημα

Εορτασμοί έγιναν… και στο Διάστημα: οι Κινέζοι αστροναύτες Κάι Σούτζε, Σονγκ Λινγκντόνγκ και Γουάνγκ Χάοζε έστειλαν τις ευχές τους από τον διαστημικό σταθμό Tiangong, που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

🎆Shenzhou XIX astronauts Cai Xuzhe, Song Lingdong and Wang Haoze sent their Spring Festival greetings from the @CNSpaceStation.



🧧The astronauts have decorated the space station, orbiting about 400 km above Earth, with red couplets and the character "fu." [📷/CMS] pic.twitter.com/zYKB8KfeJI — Chinese Space Station (@CNSpaceStation) January 28, 2025

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κινεζική διαστημική υπηρεσία CMSA τους δείχνει ντυμένους με μπλε στολές που είχαν παραδοσιακά σχέδια με κόκκινα σύννεφα να κρατούν δύο κομμάτια χαρτιού κομμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπαριστούν τον κινεζικό χαρακτήρα ‘φου’ –σύμβολο καλοτυχίας.

«Σε αυτή τη νέα χρονιά,, ας πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σας», δήλωσε η Γουάνγκ Χάοζε σχηματίζοντας μια καρδιά πάνω από το κεφάλι της.

Πηγή: CNN Greece