Αποκάλυψη BBC: Το κόλπο φοροδιαφυγής του ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς με τα υπερπολυτελή γιοτ - Η εμπλοκή της Κύπρου

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς κατάφερε να αποφύγει την πληρωμή δισεκατομμυρίων λιρών σε φόρους, παρουσιάζοντας τον εντυπωσιακό του στόλο ως «εμπορική μίσθωση», μια πρακτική που εφαρμόζει τουλάχιστον από το 2011.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC και του Thebureauinvestigates, τα Χριστούγεννα του 2011, έναν χρόνο μετά την απόκτηση του νέου του superyacht, το Eclipse, φαινόταν πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς δεν θα το χρησιμοποιούσε.

Τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι το σκάφος είχε ναυλωθεί από μια εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Ωστόσο, φωτογραφίες από την ημέρα των Χριστουγέννων εκείνης της χρονιάς δείχνουν τον Αμπράμοβιτς να απολαμβάνει τον ήλιο στην Καραϊβική, στέκοντας στην πλατφόρμα του γιοτ με το χαρακτηριστικό λογότυπο του Eclipse και το γράμμα E να διακρίνεται ακριβώς πίσω του.



Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρόμαν Αμπράμοβιτς αγκυροβολεί το ιδιωτικό πολυτελές γιοτ Eclipse κατά τη χειμερινή περίοδο στο Μπόντρουμ της Μούγλα της Τουρκίας στις 12 Δεκεμβρίου 2022. (Photo by Osman Uras/Anadolu Agency via Getty Images)

Anadolu via Getty Images