Μελάνια Τραμπ: Αποκαλύφθηκε το επίσημο πορτρέτο της «Πρώτης Κυρίας» των ΗΠΑ – Το μήνυμα που κρύβει

Το νέο πορτρέτο της Μελάνια έχει αρκετές διαφορές με το αντίστοιχο το 2017, λένε οι ειδικοί

Κυκλοφόρησε το νέο επίσημο πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ.

Το νέο πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ, δόθηκε στην δημοσιότητα και έγινε άμεσα αντικείμενο συζητήσεων.

Ιδού το νέο πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ



Το νέο πορτρέτο δείχνει μια πιο αυστηρή Μελάνια

Τραβηγμένη στον Λευκό Οίκο μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του συζύγου της ως προέδρου, η ασπρόμαυρη φωτογραφία τη δείχνει να φορά ένα σκούρο επαγγελματικό κοστούμι και ένα λευκό πουκάμισο, καθώς ακουμπά τα χέρια της σε ένα αντανακλαστικό τραπέζι στο κίτρινο οβάλ δωμάτιο.

Στο βάθος διακρίνεται το Μνημείο της Ουάσιγκτον, το οποίο δεσπόζει πάνω από την πρωτεύουσα του έθνους.

Η κ. Τραμπ – πρώην μοντέλο μόδας η ίδια – είναι εξοικειωμένη με το να αναλύονται οι ενδυματολογικές της επιλογές και οι πόζες της από τους επικριτές.

Το πορτρέτο τραβήχτηκε από την Régine Mahaux, φωτογράφο από το Βέλγιο, η οποία φωτογραφίζει την οικογένεια Τραμπ για περισσότερα από 20 χρόνια.

Φωτογράφισε επίσης το επίσημο πορτρέτο της κυρίας Τραμπ το 2017, για την πρώτη θητεία του Τραμπ στο αξίωμα.

«Ήταν πραγματικά τιμή μου που επιλέχθηκα να φωτογραφίσω αυτό το επίσημο πορτρέτο για δεύτερη φορά», δήλωσε η κ. Mahaux στο BBC τη Δευτέρα.

«Ως καλλιτέχνης το να συνεργάζεσαι με μια τόσο εμπνευσμένη γυναίκα είναι μεγάλο προνόμιο. Είναι τελειομανής και συμμετέχει πραγματικά στη δημιουργική διαδικασία».

Τι είπαν οι ειδικοί για την φωτογραφία

Η Gwendolyn DuBois Shaw είναι η διευθύντρια του Τμήματος Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Επιμελήθηκε την έκθεση Every Eye is Upon Me: Πρώτες κυρίες των Ηνωμένων Πολιτειών στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στην Ουάσινγκτον.

«Όπως και το επίσημο πορτρέτο από την πρώτη διακυβέρνηση του συζύγου της, επίσης από την αγαπημένη φωτογράφο των Τραμπ, Régine Mahaux, αυτή η εικόνα της Μελάνια Τραμπ την δείχνει να φοράει επαγγελματική ενδυμασία και να ποζάρει μπροστά από ένα παράθυρο.

Ενώ το παράθυρο της πρώτης φωτογραφίας ήταν αναγνωρίσιμο για τους λάτρεις του Λευκού Οίκου, καθώς βρισκόταν στο οικογενειακό διαμέρισμα της εκτελεστικής έπαυλης, αυτό που βρίσκεται στο κίτρινο οβάλ δωμάτιο που βλέπει στην Έλλειψη διαθέτει το μνημείο της Ουάσινγκτον τοποθετημένο ακριβώς αριστερά πίσω από την Πρώτη Κυρία.

Η ομοιοκαταληξία του σώματός της με αυτόν τον γνωστό οβελίσκο, σύμβολο της εξουσίας που επενδύθηκε στην πρώτη προεδρία, είναι εντυπωσιακή.

Η πόζα της, με τις άκρες των δακτύλων τοποθετημένες σταθερά σε ένα αξιοσημείωτα ανακλαστικό τραπέζι, φαίνεται να επικοινωνεί μια ετοιμότητα να «μπει στη δουλειά» και να δράσει βάσει της πλατφόρμας που παρέχεται στον μοναδικό ρόλο της οικοδέσποινας και συνήγορου των αποδυναμωμένων, τον οποίο οι Αμερικανοί ανέμεναν ιστορικά να κατέχουν οι πρώτες κυρίες».



Το πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ το 2017

Το μήνυμα που «κρύβει»

«Η κυρία Τραμπ αισθάνεται εξαιρετικά άνετα μπροστά στην κάμερα, και αυτό πιθανότατα έχει να κάνει με το παρελθόν της ως μοντέλο. Αλλά νομίζω ότι η σχέση που έχει αναπτύξει με την Mahaux τις τελευταίες δύο δεκαετίες εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της άνεσης.

Αυτός ο φωτογράφος είναι ένα πρόσωπο που εμπιστεύεται για να την κάνει να φαίνεται σίγουρη, συγκροτημένη και αριστοκρατική.

Για να είναι καλά στη δουλειά τους, τα μοντέλα πρέπει να αφεθούν στα χέρια του φωτογράφου που διευθύνει τη φωτογράφιση και η εμπιστοσύνη ότι οι εικόνες που θα προκύψουν θα εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους είναι κρίσιμη στην εξίσωση.

Η κ. Trump εμπιστεύεται την Mahaux για να μεταφέρει με ακρίβεια το μήνυμά της, όποιο κι αν είναι αυτό. Το μήνυμα αυτής της φωτογραφίας είναι ότι η πρώτη κυρία έχει μετακομίσει από τον περιθωριακό χώρο των οικογενειακών διαμερισμάτων στο δωμάτιο ακριβώς πάνω από το Οβάλ Γραφείο.

Φαίνεται έτοιμη να ασκήσει περισσότερη από τη δύναμη που έχει. Την δύναμη που δεν άσκησε κατά την πρώτη της παραμονή στον Λευκό Οίκο. Και όμως, έχει τοποθετηθεί σταθερά πίσω από αυτό το εξαιρετικά γυαλιστερό τραπέζι, διατηρώντας ένα μικρό όριο μεταξύ της ίδιας και του θεατή.

Παραμένει λίγο μυστηριώδης, λίγο αινιγματική και λίγο ανεξιχνίαστη» καταλήγει η Gwendolyn DuBois Shaw.

Με πληροφορίες από BBC/IN.GR