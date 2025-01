Εκτεταμένο μπλακ άουτ σε Βρετανία και Ιρλανδία λόγω της καταιγίδας Έογουιν (φώτος και βίντεο)

Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, μετά το πέρασμα της ισχυρής καταιγίδας Έογουιν η οποία πλήττει επί ημέρες την περιοχή.

Η καταιγίδα, την οποία η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε χθες «πιθανόν την πιο ισχυρή» που πέρασε από τη Βρετανία τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια, έπληξε την περιοχή προχθές Παρασκευή με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, αεροσκάφη να καθηλώνονται στο έδαφος, δρομολόγια τρένων να αναστέλλονται και σχολεία να κλείνουν.

epa11849586 A fallen tree blown over in the wind during storm Eowyn in Belfast, Northern Ireland 24 January 2025. The UK's Met Office has issued issued a red danger to life warning across Northern Ireland, while schools, colleges, the courts and many shops are closed and public transport is suspended. EPA/MARIE THERESE HURSON