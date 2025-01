H καταιγίδα Έογουιν «σφυροκοπά» Σκωτία και Ιρλανδία - Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και «μπλακ άουτ» (φώτος και βίντεο)

Χιόνι, ακυρώσεις πτήσεων αλλά και εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου προκαλεί η κακοκαιρία Έογουιν που πλήττει Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ιρλανδία όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του στην κομητεία Ντόνεγκαλ και εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η καταιγίδα έφερε ριπές ανέμου ταχύτητας 160 χιλιομέτρων την ώρα.

epaselect epa11849721 Lime rental bicycles lie on the pavement as Storm Eowyn brings strong gusts to London, Britain, 24 January 2025. The UK Met Office has issued weather warnings, including a rare red one, due to Storm Eowyn causing disruptions in the UK and Republic of Ireland. The red warning indicates there is a danger to life in Northern Ireland and parts of Scotland, with gusts of up to 161 km/h expected. EPA/TOLGA AKMEN