Ταϊλάνδη: Κλειστά 352 σχολεία στην Μπανγκόκ εξαιτίας της μόλυνσης του αέρα

Η μόλυνση του αέρα στην Μπανγκόκ ανάγκασε σήμερα να κλείσουν πάνω από 350 σχολεία, με άλλα λόγια περίπου εκατό επιπλέον απ’ ό,τι την προηγουμένη, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές.

Οι αρχές της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης αποφάσισαν «να κλείσουν 352 σχολεία σε 31 περιφέρειες εξαιτίας της μόλυνσης του αέρα», σύμφωνα με μήνυμα που μοιράστηκαν μέσω της εφαρμογής LINE.

Ήδη χθες Πέμπτη, πάνω από 250 σχολεία παρέμειναν κλειστά εξαιτίας της ρύπανσης και πολλοί κάτοικοι ενθαρρύνθηκαν να εργαστούν από το σπίτι και να περιορίσουν τη χρήση οχημάτων στην πόλη.

epa11846410 A traffic police official monitors vehicles at checkpoints for smoke emissions as part of a pollution reduction campaign to combat fine particulate matter in Bangkok, Thailand, 23 January 2025. Thai authorities are ramping up efforts to combat PM2.5 fine dust pollution, which has been rising steadily to unhealthy levels for several days. Meanwhile, the Bangkok Metropolitan Administration has ordered nearly 200 schools in the city to close. EPA/NARONG SANGNAK