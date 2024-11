Γαλλία: Eπέστρεψε στην Παναγία των Παρισίων το άγαλμα της με το Θείο Βρέφος (εικόνες)

Ο καθεδρικός ναός ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό το Σαββατοκύριακο 7 με 8 Δεκεμβρίου και θα προηγηθούν ημέρες εορτασμών

Το άγαλμα της Παναγίας με το Θείο Βρέφος στην αγκαλιά της επέστρεψε στον περίφημο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Με προσευχές και κεριά στα χέρια, εκατοντάδες Παριζιάνοι συνόδευσαν ευλαβικά το άγαλμα της Παναγίας με το Θείο Βρέφος εκεί όπου ανήκει, στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Τον Απρίλιο του 2019 μία πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του Ναού και το άγαλμα μεταφέρθηκε σε κοντινή εκκλησία.

Ο αρχιεπίσκοπος Παρισίων ευλόγησε το άγαλμα της Παναγίας.

epa11723437 The original statue of the Virgin Mary displayed at the Notre Dame de Paris church, in Paris, France, 15 November 2024. The original Virgin Mary statue from the 14th century was found intact amid the rubble of the fire that ravaged the cathedral of Notre Dame de Paris in 2019. This procession celebrates the return of the original statue of the Virgin Mary and marks an important event prior to the cathedral's planned reopening after about five years of renovation on 08 December 2024. EPA/TERESA SUAREZ

«Η Παναγία στέκεται, στέκεται, αν και γεμίζει πόνο. Μόλις τη συνοδεύσαμε στη βόλτα της, την επιστροφή της, απαγγέλλοντας το προσευχητάρι και τα χαρμόσυνα μυστήρια. Παραμένουμε χαρούμενοι για όλα όσα έγιναν μετά από αυτή τη φωτιά. Παραμένουμε χαρούμενοι για όλα όσα βιώσαμε γύρω από αυτόν τον καθεδρικό ναό εδώ και πέντε χρόνια».

Οι εκατοντάδες πιστοί περπάτησαν στους δρόμους του Παρισιού και έψαλλαν εκκλησιαστικούς ύμνους.

Ο καθεδρικός ναός ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό το Σαββατοκύριακο 7 με 8 Δεκεμβρίου και θα προηγηθούν ημέρες εορτασμών.

epaselect epa11723392 Believers with a poster depicting Pope John Paul II with the message 'Do not be afraid' participate in the procession with an imitation of the statue of the Virgin Mary towards the Notre Dame de Paris church, in Paris, France, 15 November 2024. The original Virgin Mary statue from the 14th century was found intact amid the rubble of the fire that ravaged the cathedral of Notre Dame de Paris in 2019. This procession celebrates the return of the original statue of the Virgin Mary and marks an important event prior to the cathedral's planned reopening after about five years of renovation on 08 December 2024. EPA/TERESA SUAREZ

Η πυρκαγιά του ’19 προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη στέγη και τα κωδωνοστάσια της Νοτρ Νταμ και οι γαλλικές αρχές είπαν πως προκλήθηκε είτε από βραχυκύκλωμα είτε από τσιγάρο, όμως ακόμη και σήμερα παραμένει ασαφές το αίτιο.

epa11723419 Hundreds of believers with candles participate in a mass after the arrival of the authentic statue of the Virgin Mary on the square of the cathedral of Notre Dame de Paris, in Paris, France, 15 November 2024. The original Virgin Mary statue from the 14th century was found intact amid the rubble of the fire that ravaged the cathedral of Notre Dame de Paris in 2019. This procession celebrates the return of the original statue of the Virgin Mary and marks an important event prior to the cathedral's planned reopening after about five years of renovation on 08 December 2024. EPA/TERESA SUAREZ

Απαιτήθηκαν χρόνια εργασίας για να σταθεροποιηθεί το οικοδόμημα.

Πηγή: thetoc.gr