Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε πολυκατοικία στα νότια προάστια της Βηρυτού

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ισοπέδωσε σήμερα πολυκατοικία κοντά σε μία από τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις της νότιας Βηρυτού, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει σφοδρά τις περιοχές της λιβανέζικης πρωτεύουσας που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ.

Σειρά φωτογραφιών δείχνει ένα βλήμα να πέφτει από τον ουρανό και να χτυπά τους κάτω ορόφους της πολυκατοικίας προκαλώντας μια μπάλα φωτιάς και την κατάρρευση του κτιρίου.

epa11722224 People inspect the site of an Israeli airstrike on the Tayouneh neighborhood of Dahieh district, south of Beirut, Lebanon, 15 November 2024. According to the Lebanese Ministry of Health, more than 3,300 people have been killed and over 14,400 others have been injured in Lebanon since the escalation in hostilities between Israel and Hezbollah. EPA/WAEL HAMZEH