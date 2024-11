Συνάντηση Τραμπ - Μπάιντεν: «Θα έχουμε ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας» - «Η πολιτική είναι σκληρή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Αν και πρέπει να περιμένει μέχρι την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου 2025 για να αναλάβει επίσημα ξανά τα ηνία της χώρας, ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος νικητής των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου συναντήθηκε σήμερα με τον απερχόμενο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο - κατόπιν πρόσκλησης του τελευταίου - για να συζητήσουν ζητήματα σχετικά με τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο ξεκίνησε στις 11:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Κύπρου).

«Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε πίσω», είπε ο Μπάιντεν στον Τραμπ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. Όπως είχε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μπάιντεν είπε στον Τραμπ ότι αναμένει μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, με τον Τραμπ να διαβεβαιώνει ότι θα είναι «η πιο ομαλή (που υπήρξε) ποτέ».

«Η πολιτική είναι σκληρή, και συχνά δεν είναι πολύ ευχάριστη. Αλλά είναι ευχάριστη σήμερα και είμαι ευγνώμων», είπε ο 45ος και σύντομα 47ος Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη χειραψία του με τον Τζο Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο.

epa11718941 US President Joe Biden (R) and President-elect Donald Trump during a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 13 November 2024. Biden will argue in favor of continued US aid to Ukraine during the transition to President-elect Donald Trump's administration, according to national security advisor Jake Sullivan. EPA/AL DRAGO / POOL