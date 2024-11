Κάμαλα Χάρις: Πλήρωσε ένα εκατομμύριο δολάρια στην Όπρα Γουίνφρεϊ για την εμφάνιση στην εκπομπή της (εικόνες & βίντεο)

Η Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια φιλοξένησε μια εκδήλωση με αστέρες για την αντιπρόεδρο του Τζο Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο

Η Κάμαλα Χάρις πλήρωσε στην Όπρα Γουίνφρεϊ ένα εκατ. δολάρια για να βοηθήσει την υποψηφιότητά της για τις Αμερικανικές Εκλογές 2024, η οποία κόστισε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια.

Ειδικότερα, η Harpo Productions της Γουίνφρεϊ έλαβε ένα εκατ. δολάρια από την εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις στις 15 Οκτωβρίου, αφού η Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια φιλοξένησε μια εκδήλωση με αστέρες για την αντιπρόεδρο του Τζο Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ συμμετείχε επίσης στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση της υποψήφιας προέδρου των Δημοκρατικών στη Φιλαδέλφεια το βράδυ πριν από την ημέρα των εκλογών, μαζί με διασημότητες όπως η Λέιντι Γκάγκα, ο Ρίκι Μάρτιν και η Κέιτι Πέρι, οι οποίοι υποστήριξαν δημοσίως την Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με το Washington Examiner.

"Αν δεν εμφανιστούμε αύριο, είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε ποτέ ξανά", είχε αναφέρει η Γουίνφρεϊ, μιλώντας στους παρευρισκομένους.

"Όλη η αγωνία και ο φόβος που νιώθετε, το νιώθετε επειδή διαισθάνεστε τον κίνδυνο. Και το αλλάζετε αυτό με την ψήφο σας", ανέφερε. "Ψηφίζετε για τη θεραπεία αντί για το μίσος".

Κάμαλα Χάρις-Όπρα Γουίνφρεϊ

​​​​​​Η γνωστή παρουσιάστρια φορούσε μια λευκή μπλούζα με το σύνθημα: "Yes She Can"(Ναι, αυτή μπορεί) αναφερόμενη στην υποψήφια Κάμαλα Χάρις, σε μια ευθεία παραπομπή στο "Yes, We Can"(Ναι, εμείς μπορούμε), που είχε χρησιμοποιήσει ο Μπαράκ Ομπάμα στην προεκλογική του εκστρατεία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η θρυλική παρουσιάστρια δεν είναι η μόνη που έλαβε χρήματα από τον αντιπρόεδρο με την ελπίδα να βοηθήσει την προεκλογική της εκστρατεία.

Η Χάρις φέρεται να ξόδεψε εξαψήφιο ποσό για να φτιάξει το σκηνικό για την εμφάνισή της τον Οκτώβριο στο επιτυχημένο podcast "Call Her Daddy", όπου κάθισε μαζί με τον οικοδεσπότη της εκπομπής Άλεξ Κούπερ.

Συνολικά, η εκστρατεία της Χάρις ξόδεψε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την κούρσα, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Πηγή: thetoc.gr