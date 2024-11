Το Ισραήλ συνέλαβε υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ στο βόρειο Λίβανο

Η δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στην σύλληψη του Αμχάζ.

Οι ειδικές δυνάμεις του ναυτικού του Ισραήλ συνέλαβαν έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ, τον Ιμάντ Αμχάζ σε μία επιχείρηση που έγινε χθες στο βόρειο Λίβανο, ανέφερε ο Μπαράκ Ρεϊβίντ δημοσιογράφος του Axios σε μία ανάρτησή του στο Χ, επικαλούμενος έναν Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Αμχάζ, που είναι καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού, είναι υπό κράτηση για να ανακριθεί σχετικά με τις ναυτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ, αναφέρει ο δημοσιογράφος.

Εν τω μεταξύ, η δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στην σύλληψη του Αμχάζ.

Την πληροφορία περί εμπλοκής είχε μεταδώσει ο Λιβανέζος δημοσιογράφος Χασάν Ιλαΐκ που είπε ότι η επιχείρηση έγινε με τη συνεργασία αξιωματούχων του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν στη UNIFIL ώστε να εμποδίσουν την ανάμειξη του Λιβανέζικου Πολεμικού Ναυτικού.

🚨Israeli Navy SEALs captured last night Imad Amhaz - a senior member of Hezbollah's naval force in an operation in Northern Lebanon, an Israeli official tells me. The official said Amhaz was detained in order to interrogate him and learn more about Hezbollah's naval operations

— Barak Ravid (@BarakRavid) November 2, 2024

Στο μεταξύ μία δύναμη αντρών ειδικών επιχειρήσεων του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ αναπτύχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην παραλιακή πόλη Μπατρούν του Λιβάνου, ενώ συνέλαβε έναν άντρα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μία πηγή ασφαλείας, ενώ μία άλλη πηγή επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αρχές τόσο του Ισραήλ, όσο και του Λιβάνου δεν σχολίασαν άμεσα.

Ο δημοσιογράφος Χασάν Ιλαίκ που υποστηρίζει την Χεζμπολάχ ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ, ότι μία μεγάλη ομάδα στρατιωτών του Ισραήλ προσγειώθηκε στην αναφερόμενη πόλη και συνέλαβε τον άντρα, πριν την αποβίβαση κι αναχώρησή τους με ταχύπλοες βάρκες.

Ο ίδιος δημοσιογράφος ανάρτησε τηλεοπτικά πλάνα που δείχνουν τους στρατιώτες να περιπολούν σε έναν δρόμο έχοντας συλλάβει τον άντρα.

Ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου Αλί Χαμίγε που εκπροσωπεί τη Χεζμπολάχ στην κυβέρνηση του Λιβάνου, δήλωσε ότι το βίντεο ήταν αξιόπιστο χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΚΥΠΕ