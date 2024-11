Τραμπ ή Χάρις: Η Τουρκία του Ερντογάν προετοιμάζεται για τον νικητή των αμερικανικών εκλογών

Η Τουρκία του Ερντογάν παραμένει επιφυλακτική ενόψει των αμφίρροπων εκλογών στις ΗΠΑ, γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη συνεργασία των δύο πλευρών

Καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, η Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προετοιμάζεται για τα δύο πιθανά αποτελέσματα: μια θυελλώδη, με αυξημένους κινδύνους επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ή μια πιο αξιόπιστη σχέση με την Κάμαλα Χάρις, την υποψήφια των Δημοκρατικών.

«Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές στις ΗΠΑ, η Άγκυρα είναι πράγματι πιο ήσυχη», δήλωσε ο Σινάν Ουλγκέν, πρόεδρος του think tank Center for Economics and Foreign Policy Studies με έδρα την Κωνσταντινούπολη. «Ο πρόεδρος Ερντογάν απέφυγε να δώσει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με το ποιον υποψήφιο υποστηρίζει».

Αυτή η επιφυλακτικότητα οφείλεται εν μέρει στο πικρό μάθημα των τελευταίων αμερικανικών εκλογών, στις οποίες οι άνευ αυτοσυγκράτησης έπαινοι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον Τραμπ, με τον οποίο είχε μια ταραχώδη αλλά λειτουργική σχέση μεταξύ 2016 και 2020, μετετράπη σε μειονέκτημα όταν ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την προεδρία. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ερντογάν θα προτιμούσε να δει τον Τραμπ, με τον οποίο είχε μια λειτουργική σχέση», πρόσθεσε ο Ουλγκέν. «Παρά τις τεταμένες στιγμές, ο Τραμπ και ο Ερντογάν εμπιστεύονταν ο ένας τον άλλον, γνωρίζοντας ότι μπορούν να μιλήσουν κατά τη διάρκεια κρίσεων», δήλωσε ο πρώην σύμβουλος. «Θα έφτανα μάλιστα στο σημείο να πω ότι τους άρεσε να προκαλούν ο ένας τον άλλον».

Ωστόσο, η σχέση δεν ήταν χωρίς ένταση. Το 2019, η αγορά από την Άγκυρα των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 ώθησε τις ΗΠΑ να εκδιώξουν την Τουρκία από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και να επιβάλουν κυρώσεις στην αμυντική βιομηχανία της βάσει του νόμου για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA). Οι στρατιωτικές επιδρομές της Άγκυρας στη βόρεια Συρία με στόχο τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) - σύμμαχο των ΗΠΑ στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους, αλλά οργάνωση θεωρούμενη από την Τουρκία ως επέκταση του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (ΡΚΚ) - περιέπλεξαν περαιτέρω τους δεσμούς.

Η επιστολή του Τραμπ προς τον Ερντογάν το 2019, με την οποία τον προτρέπει να μην είναι «σκληρός τύπος» ούτε «ανόητος» και να διαπραγματευτεί με τον Μαζλούμ Κομπάνι, διοικητή των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων, παραβίασε τους διπλωματικούς κανόνες. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απειλήσει την τουρκική οικονομία, προκαλώντας την πτώση της λίρας, υπενθύμισε ο Οζγκιούρ Ουνλουχισαρτζικλί, διευθυντής του German Marshall Fund. «Όπως έχω δηλώσει έντονα στο παρελθόν, και απλώς να επαναλάβω, αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη μεγάλη και απαράμιλλη σοφία μου, θεωρώ ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω εντελώς και θα εξαλείψω την οικονομία της Τουρκίας (το έχω ξανακάνει!). Πρέπει, μαζί με την Ευρώπη και άλλους, να προσέχουν...», είχε αναρτήσει στο Twitter ο Τραμπ.

Ενώ η σχέση του Μπάιντεν και του Ερντογάν ήταν λιγότερο προσωπική, αν και ακόμη πιο τεταμένη, οι δύο χώρες έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Υπό τον Μπάιντεν, ξεκίνησε ένας στρατηγικός μηχανισμός κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ουκρανία, εστιάζοντας στη «συνεργασία όπου είναι δυνατόν, στον καθορισμό όσων μπορούν να διορθωθούν και στη διαχείριση των διαφορών προτού μετατραπούν σε μεγάλες κρίσεις», δήλωσε ο Ουνλουχισαρτζικλί στο Al-Monitor. «Η επανεκλογή του Τραμπ θα παρουσίαζε μεγαλύτερες ευκαιρίες για την Τουρκία, αλλά και μεγαλύτερους κινδύνους, ειδικά με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου», δήλωσε ο Ουνλουχισαρτσικλί. «Μια κυβέρνηση Χάρις θα προσφέρει λιγότερες ευκαιρίες, αλλά θα παρέχει μια πιο σταθερή και προβλέψιμη σχέση».

Η έγκριση της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ από την Τουρκία για να συμπεριλάβει τη Σουηδία και τη Φινλανδία υποστήριξε επίσης μια θετική στροφή στις σχέσεις που βοήθησε να μετακινηθεί η βελόνα στις πωλήσεις και τα κιτ εκσυγχρονισμού F-16 για την Τουρκία, τα οποία η κυβέρνηση Μπάιντεν προώθησε μέσω του Κογκρέσου.

«Πολλοί άνθρωποι στους διπλωματικούς κύκλους της Άγκυρας απέδωσαν την αναθέρμανση όχι στον Μπάιντεν, αλλά στον Τζεφ Φλέικ, τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος ήταν Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και προώθησε τiς ισχυρές γνωριμίες του σε όλη την Ουάσινγκτον για να περάσει η συμφωνία για τα F-16 από το Κογκρέσο», δήλωσε ο πρώην σύμβουλος. Ο Φλέικ, ο οποίος εγκατέλειψε την Τουρκία τον Αύγουστο μετά τη λήξη της θητείας του, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι υποστηρίζει τη Χάρις εναντίον του Τραμπ, με τον οποίο συγκρούστηκε συχνά κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γερουσία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ο Ερντογάν φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με το αν μια νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να αποκαταστήσει ή τουλάχιστον να διατηρήσει τις εύθραυστες βελτιώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας. «Ελπίζω ότι η νέα ηγεσία δεν θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη», δήλωσε στους Τούρκους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Σονέρ Τσαγαπτάι, διευθυντής του Τουρκικού Ερευνητικού Προγράμματος στο Washington Institute for Near East Policy, πιστεύει ότι η σχέση Τουρκίας-ΗΠΑ είναι σε καλύτερη θέση σήμερα από ό, τι τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει. «Τόσο οι ελίτ των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων κατανοούν τώρα ότι η Τουρκία, ενώ παραμένει στο δυτικό στρατόπεδο ασφαλείας, επιδιώκει να καλλιεργήσει δεσμούς με άλλες υπερδυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα», δήλωσε. «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ουάσιγκτον έχουν αναγνωρίσει ότι η Τουρκία δεν έχει πλέον αποκλειστική σχέση με κανέναν, αλλά έχει αρκετούς εταίρους». «Οι πωλήσεις των F-16 έχουν αναζωογονήσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο πρωτευουσών. Ελπίζω ότι με αυτή τη δυναμική, είναι δυνατές λύσεις σε άλλα ζητήματα όπως ο CAATSA, τα F-35 και οι S-400», δήλωσε ο Τσαγαπτάι. Σημείωσε επίσης ότι ο θάνατος του Φετουλάχ Γκιουλέν, του κληρικού με έδρα την Πενσυλβάνια που η Άγκυρα κατηγορεί για την ενορχήστρωση της υποτιθέμενης απόπειρας πραξικοπήματος του 2016, αφαιρεί ένα «βάρος».

Τόσο ο Ουνλουχισαρτσικλί όσο και ο Τσαγαπτάι επεσήμαναν επίσης τη σημασία μιας πιθανής «συντονισμένης απόσυρσης» των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία. Ο Τσαγαπτάι προειδοποίησε ότι η «ρόδινη εικόνα» που αναμένει θα καταρρεύσει εάν η απόσυρση των ΗΠΑ γίνει με τρόπο που θέτει την Άγκυρα και την Ουάσιγκτον σε αντίθεση ή ενισχύει το κουρδικό, ιρανικό ή ρωσικό έρεισμα στη Συρία. «Ο Τραμπ θα ήταν πιο πιθανό να αναστείλει την υποστήριξη των ΗΠΑ στο YPG», δήλωσε ο Ουνλουχισαρτσικλί, συμφωνώντας ότι αυτό μαζί με την άρση των κυρώσεων CAATSA είναι ψηλά στη λίστα επιθυμιών του Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Ουλγκέν, μια νίκη του Τραμπ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της Τουρκίας, ειδικά όσον αφορά τον CAATSA και την ταχύτερη απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συρία. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι πολιτικές του Trump στη Μέση Ανατολή - όπως η υποστήριξή του στο Ισραήλ και οι αντιπαραθέσεις με το Ιράν - θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. «Η υποστήριξη της Τουρκίας στη Χαμάς θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τον άξονα Ουάσιγκτον-Άγκυρας», προειδοποίησε.

Η μεγαλύτερη ανησυχία του Ουλγκέν είναι ότι η υπονόμευση του ΝΑΤΟ από τον Trump θα μπορούσε να ωθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αμυντικές δομές που αποκλείουν την Τουρκία. «Οι πολιτικές του Τραμπ - τόσο για την παγκόσμια ασφάλεια όσο και για την οικονομία - βλάπτουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τουρκίας», συμφώνησε ο Ουνλουχισαρτσικλί. Τόσο ο Ουλγκέν όσο και ο Ουνλουχισαρτσικλί συμφωνούν ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας θα είναι πιο σταθερές και θεσμικές υπό τον Harris. «Η Χάρις είναι πιθανό να είναι πιο επικριτική για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της Τουρκίας», δήλωσε ο Ουνλουχισαρτσικλί στο Al-Monitor, «αλλά η προσέγγισή της θα προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα». «Η Χάρις στον Λευκό Οίκο θα ήταν κάτι το καλύτερο όσο αφορά τους διατλαντικούς δεσμούς και το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά τότε θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι στο υπουργικό της συμβούλιο», πρόσθεσε ο Ούλγκεν.

Πηγή: lifo.gr