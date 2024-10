Εικόνες Αποκάλυψης στην Ισπανία: Δεκάδες νεκροί, πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι - Σε απόγνωση κάτοικοι και Αρχές (φώτος και βίντεο)

Από τις χειρότερες και πιο φονικές πλημμύρες στην Ισπανία από τον Αύγουστο του 1996

Οι χειρότερες ξαφνικές πλημμύρες εδώ και τρεις δεκαετίες σάρωσαν την περιοχή της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και πόλεις και δρόμους βυθισμένους στα νερά. Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις χειρότερες και πιο φονικές πλημμύρες στην Ισπανία από τον Αύγουστο του 1996. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια επιβεβαίωσαν τον αριθμό των 62 νεκρών ανθρώπων την Τετάρτη, αλλά το γραφείο της κεντρικής κυβέρνησης για την περιοχή Καστίγια-Λα Μάντσα πρόσθεσε ότι μια 88χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην πόλη Κουένκα.

epa11692215 A man walks past piled-up cars following heavy rains and floods in the village of Picana, in the province of Valencia, eastern Spain, 30 October 2024. The intense rainfall impacting the eastern part of the country resulted in at least 62 lives being lost in the province of Valencia due to the flooding. The State Meteorological Agency (AEMET) has issued red alerts for rainfall in multiple regions of the province of Valencia, caused by the severe storm DANA. EPA/BIEL ALINO

Δεκάδες βίντεο που προβάλλονταν στη διάρκεια της νύχτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί από τα νερά των πλημμυρών και κάποιους που αναγκάζονταν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα για να μην παρασυρθούν από τα νερά.

Ο Κάρλος Μαθόν, ο περιφερειακός επικεφαλής της Βαλένθια, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένοι σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν οποιουδήποτε είδους οδική μετακίνηση και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις που γίνονται στις οδηγίες των επίσημων φορέων.

epa11691923 Two people stand on a bridge overlooking the Turia River, which is experiencing increased water levels after heavy rainfalls hit the city of Valencia, eastern Spain, 30 October 2024. The State Meteorological Agency (AEMET) has issued red alerts for rainfall in multiple regions of the province of Valencia, caused by the severe storm DANA. The storm has impacted multiple areas of the city, resulting in the loss of at least 13 lives due to flooding. EPA/BIEL ALINO

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην Βαλένθια, όπου κάποιες περιοχές όπως η Τουρίς και η Ουτιέλ έχουν καταγράψει 200 χιλιοστά βροχής, και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο Πέμπτη.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, με την υποστήριξη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), εργάζονταν όλη τη νύχτα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στην Λετούρ, δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE η εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην Καστίλλη-Λα Μάντσα Μιλάγκρος Τολόν.

«Προτεραιότητά μας είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι», πρόσθεσε.

epa11692325 A resident walks among debris in a mud-covered street in Picana, in the province of Valencia, eastern Spain, 30 October 2024. The intense rainfall impacting the eastern part of the country resulted in at least 62 lives being lost in the province of Valencia due to the flooding. The State Meteorological Agency (AEMET) has issued red alerts for rainfall in multiple regions of the province of Valencia, caused by the severe storm DANA. EPA/BIEL ALINO

epa11692058 View of a submerged area following significant rainfall in the city of Teruel, in eastern Spain, 30 October 2024. Eight roads experienced disruptions due to landslides and flooding in Teruel. The intense rainfall impacting the eastern part of the country resulted in at least 51 lives being lost in the province of Valencia, also in eastern Spain, due to the flooding. EPA/ANTONIO GARCIA

epa11692177 A resident walks along a flooded road in Sedavi, in the province of Valencia, eastern Spain, 30 October 2024. The intense rainfall impacting the eastern part of the country resulted in at least 62 lives being lost in the province of Valencia due to the flooding. The State Meteorological Agency (AEMET) has issued red alerts for rainfall in multiple regions of the province of Valencia, caused by the severe storm DANA. EPA/MIGUEL ANGEL POLO

epa11692216 A resident walks amid flood waters near a damaged car in Picana, in the province of Valencia, eastern Spain, 30 October 2024. The intense rainfall impacting the eastern part of the country resulted in at least 62 lives being lost in the province of Valencia due to the flooding. The State Meteorological Agency (AEMET) has issued red alerts for rainfall in multiple regions of the province of Valencia, caused by the severe storm DANA. EPA/BIEL ALINO

Παράλληλα η αστυνομία της πόλης Λ’Αλκούντια δήλωσε ότι αναζητεί έναν οδηγό φορτηγού που αγνοείται από χθες το απόγευμα.

Η κεντρική κυβέρνηση δημιούργησε έναν πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων, ο οποίος συνήλθε πρώτη φορά χθες το βράδυ και απέστειλε στην Βαλένθια μια μονάδα του στρατού που είναι ειδικευμένη στις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Παρακολουθώ με ανησυχία τις πληροφορίες για τους αγνοούμενους και τις ζημιές που προκλήθηκαν από την καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», σημείωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στο X, καλώντας τον κόσμο να ακολουθεί τις συστάσεις των αρχών. «Να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγετε τις μετακινήσεις που δεν είναι απαραίτητες», πρόσθεσε.

Οι δημοτικές αρχές της πόλης Βαλένθια ανακοίνωσαν ότι όλα τα σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα, όπως και τα δημόσια πάρκα, και ότι όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Δώδεκα πτήσεις που θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο της Βαλένθια εκτράπηκαν σε άλλες πόλεις της Ισπανίας λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των ισχυρών ανέμων, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Aena.

Άλλες δέκα πτήσεις που αναμενόταν να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν.

Επίσης ο εθνικός φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας στα βασικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας που μετέφερε 276 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν βοήθεια σε δεκάδες ανθρώπους στην Αλόρα, στην Ανδαλουσία, σε ορισμένους με ελικόπτερο, μετά την υπερχείλιση ποταμού.

Πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί εξάλλου στη Βαλένθια και την Ανδαλουσία λόγω πλημμυρών.

Η περιοχή της Βαλένθια και η ισπανική ακτή στην Μεσόγειο υφίστανται εν γένει συχνά το φθινόπωρο το καιρικό φαινόμενο του «γκότα φρία» (κρύα σταγόνα), που προκαλεί ξαφνικές και εξαιρετικά σφοδρές πλημμύρες, ορισμένες φορές για αρκετές ημέρες.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες, γίνονται εντονότερα και εμφανίζονται συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.