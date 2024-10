Ανάλυση New York Times: Τρεις λόγοι για τους οποίους η Κάμαλα Χάρις θα κερδίσει τον Τραμπ

Η ανάλυση του Τζέιμς Κάρβιλ: Bετεράνος της πολιτικής και κορυφαίος σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον, ο πατέρας της θρυλικής φράσης "It's the economy, stupid"

Καθώς διανύουμε το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από τις αμερικανικές εκλογές, η γνώμη του βετεράνου πολιτικού αναλυτή, του Τζέιμς Κάρβιλ, που είναι μια μορφή της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, αποκτά μεγάλη σημασία.

Σε άρθρο γνώμης που υπογράφει στους New York Times αναλύει τους "Τρεις λόγους για τους οποίους είμαι σίγουρος ότι η Κάμαλα Χάρις θα κερδίσει".

Ο 80χρονος, σήμερα Κάρβιλ, έχει εργαστεί σε πολλές προεκλογικές εκστρατείες των Δημοκρατικών ως σύμβουλος ενώ ήταν κορυφαίος σύμβουλος στην εκστρατεία του Μπιλ Κλίντον, το 1992 όταν εξελέγη νικώντας τον πατέρα Τζορτζ Μπους. Μάλιστα, στον Κάρβιλ ανήκει η περίφημη φράση "It's the economy, stupid", ("Είναι η οικονομία ηλίθιε").

Η ιστορία λέει ότι όταν ο Κάρβιλ ανέλαβε την προεκλογική εκστρατεία του Μπιλ Κλίντον, έγραψε σε ένα λευκό πίνακα στο στρατηγείο του Λιτλ Ροκ, τρία πράγματα.

Το ένα ήταν η θρυλική πλέον, φράση "Είναι η οικονομία, ηλίθιε", που είχε ως στόχο να καταδείξει τις κακές επιδόσεις της διακυβέρνησης Μπους στην οικονομία.

Η φράση αυτή αποτελούσε ένα τα τρία βασικά σημεία της εκστρατείας του Κλίντον. Το δεύτερο είχε να κάνει με το αίτημα για αλλαγή ("Change vs more of the same" - "Αλλαγή vs πάλι τα ίδια") και το τρίτο αφορούσε την ιατρική περίθαλψη ("Don't forget healthcare" - "Μην ξεχνάτε την ιατρική περίθαλψη").

Λίγες μέρες λοιπόν, πριν από την κρίσιμη μάχη της 5ης Νοεμβρίου, ο Τζέιμς Κάρβιλ προσφέρει τις πολύτιμες εκτιμήσεις του.

"Αμερική, όλα θα πάνε καλά. Η κυρία Χάρις θα εκλεγεί η επόμενη πρόεδρος των ΗΠΑ"

Πριν φτάσει στους τρεις λόγους που δώσει τη νίκη στη Χάρις, ο Κάρβιλ γράφει: "Υπάρχει μια απτή ανησυχία στην ατμόσφαιρα. Περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες εκλογές στη ζωή μου, άνθρωποι όλων των φυλών και θρησκειών με ρωτούν συνεχώς: "Μπορεί η Κάμαλα Χάρις να κερδίσει; Θα τα καταφέρουμε;" Αυτό το αγωνιώδες ερώτημα επανάρχεται ξανά και ξανά από Δημοκρατικούς που πολύ συχνά τους αρέσει να μιλούν στον Τύπο για τα δεινά που αντιμετωπίζουν".

Και προσδιορίζει: "Αν και δεν συμμετέχω στον κλάδο όσων κάνουν πολιτικές προβλέψεις, έναν κλάδο που δέχεται μυστηριώδεις κρυπτογραφημένες επενδύσεις που στοιχηματίζουν υπέρ της νίκης του Τραμπ, σήμερα θα ανοίξω τα χαρτιά μου και θα πω: "Αμερική, όλα θα πάνε καλά. Η κυρία Χάρις θα εκλεγεί η επόμενη πρόεδρος των ΗΠΑ. Για αυτό είμαι σίγουρος και αυτοί είναι οι τρεις λόγοι".

Η Κάμαλα Χάρις κάνει προεκλογική εκστρατεία στη Φιλαδέλφεια, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο κ. Τραμπ είναι ένας κατ' επανάληψη χαμένος των εκλογών - Αυτή η φορά δεν θα είναι διαφορετική

"Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο θα χάσει ο Τραμπ είναι ότι ολόκληρο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα βρίσκεται σε σερί ήττας από τότε που το ανέλαβε ο κύριος Τραμπ" γράφει ο Κάρβιλ και δίνει παραδείγματα.

"Δείτε τι συνέβη το 2018: Η θριαμβευτική και μεγαλύτερη νίκη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους Δημοκρατικούς σε ενδιάμεσες εκλογές μετά το Γουότεργκεϊτ.

Τι συνέβη το 2020: Ο Τραμπ εκδιώχθηκε με αποφασιστικό τρόπο από τον Λευκό Οίκο από τον Τζο Μπάιντεν.

Τι συνέβη το 2022: Αμηχανία μετά τις ήττες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ δεν έχει διδαχθεί από τις εκλογικές του απώλειες ούτε έκανε την απαραίτητη επεξεργασία για να συσπειρώσει τη βάση σε έναν ευρύ εκλογικό συνασπισμό, για τις φετινές εκλογές. Απλώς κάνει κήρυγμα".

Ο Κάρβιλ υπογραμμίζει επίσης, ότι στην κρίσιμη αμφρίρροπη πολιτεία της Πενσιλβάνια, όπου η διεκδικήτρια του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών Νίκι Χέιλι τα είχε πάει πολύ καλά (είχε λάβει 158.000 ψήφους) οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Χέιλι στρέφονται προς τη Χάρις. Και λέει ο έμπειρος πολιτικός αναλυτής: "Αν και η Χέιλι έχει υποστηρίζει τον Τραμπ, η απώλεια έστω και ενός κλάσματος αυτών των ψηφοφόρων τον αφήνει να τρέχει ασθμαίνοντας σε αυτή την κούρσα με ένα μεγάλο κάταγμα στο πόδι" όπως γράφει παραστατικά.

Από την άλλη πλευρά, μέσα σε μόλις τρεις μήνες η Κάμαλα Χάρις συγκέντρωσε γύρω της έναν ενιαίο και δυναμικό συνασπισμό. Από την Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ, βουλευτή των Δημοκρατικών, μέχρι τη Λιζ Τσέινι, αλλά και τον ίδιο τον Ντικ Τσέινι. Όπως τονίζει ο Κάρβιλ είναι "ό,τι ευρύτερο έχουμε δει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία".

Τα χρήματα έχουν σημασία και η κυρία Χάρις έχει ένα σωρό

Τα χρήματα έχουν σημασία στην πολιτική, λέει ο Κάρβιλ. Και υπενθυμίζει ότι "από τότε που μπήκε στην κούρσα, η αντιπρόεδρος έχει συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και το τελευταίο τρίμηνο μία από τις επιτροπές της για τη συγκέντρωση κεφαλαίων συγκέντρωσε 633 εκατομμύρια δολάρια".

Η Κάμαλα Χάρις με την Όπρα Γούινφρεϊ.

Για τι σημασία που έχει το ποιος έχει συγκεντρώσει πιο πολλά κεφάλαια στην εκστρατεία του, λέει: "Όλα αυτά τα μετρητά όχι μόνο αντισταθμίζουν αποτελεσματικά τη ροή χρημάτων που διοχετεύονται για τον κ. Τραμπ από ορισμένους δισεκατομμυριούχους του τομέα της τεχνολογίας (σ.σ. εννοεί τον Ίλον Μασκ), αλλά έχουν επίσης, δώσει στην κυρία Χάρις τους πόρους που χρειάζεται για να πείσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους με διαφημίσεις και να οργανώνει εκστρατείας κατά περίπτωση".

"Είναι θέμα διαίσθησης"

Κλείνοντας την ανάλυσή του, ο Κάρβιλ παραδέχεται ότι "ο τελευταίος μου λόγος είναι 100% συναισθηματικός".

"Μας λένε συνεχώς ότι η Αμερική είναι πολύ διχασμένη, πολύ απελπιστικά χτυπημένη από τον φυλετισμό, για να καταλάβει το διακύβευμα. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Αν οι Τσέινι και η Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ συνεννοούνται, καταλαβαίνουμε ότι στο ψηφοδέλτιο πάνω έχουμε το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία μας. Κάθε αληθινός συντηρητικός και κάθε αληθινός προοδευτικός πρέπει να το καταλάβει. Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών είναι λογικοί άνθρωποι καλής θέλησης. Αρνούμαι να πιστέψω ότι η ίδια χώρα που έχει επανειλημμένα ξεπεράσει όταν παρέκαμπτε τη δικαιοσύνη, θα κάνει το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά".

Η εκτίμησή του είναι "η Αμερική ξεπέρασε τον Τραμπ το 2020".

Και για να μην δίνεται η εντύπωση ότι με τα λεγόμενά του υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, προσθέτει: "Δεν εννοώ ότι η πρόβλεψή μου για μια νίκη της Χάρις μπορεί να γεννήσει εφησυχασμό. Έχουμε ακόμη μέρες ζωτικής σημασίας να διανύσουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί ένα κίνημα που βαδίζει με ελπίδα είναι 1.000 φορές πιο βροντερό από ένα κίνημα που βαδίζει με τρόμο.

Και υπενθυμίζει την εξέγερση του Καπιτωλίου: "Την τελευταία δεκαετία, ο κ. Τραμπ έχει μολύνει την αμερικανική ζωή με μια κακοήθη πολιτική ασθένεια, μια ασθένεια που θα είχε εξαφανίσει πολλές άλλες παγκόσμιες δημοκρατίες. Στις 6 Ιανουαρίου 2021, η ίδια η δημοκρατία μας σχεδόν υπέκυψε. Όμως ο κ. Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα είναι υποψήφιος πρόεδρος. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ενθουσιαστούμε με αυτό που ακολουθεί: ο κ. Τραμπ είναι χαμένος. Θα ξαναχάσει. Και είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει άλλος που να μπορεί να σηκώσει το βάρος του δόγματος MAGA (Make America Great Again)" λέει και προλαβαίνει τις σκέψεις για τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Τραμπ, Τζ. Ντ. Βανς για τον οποίο λέει: "Σίγουρα όχι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του".

Καταλήγοντας εκφράζει περισσότερο μια ευχή παρά μια πρόβλεψη. Άλλωστε, έχει πει ότι ένας από τους τρεις λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι θα κερδίσει τις εκλογές η Χάρις, είναι 100% συναισθηματικός: "Σε δύο εβδομάδες, δεν έχουμε μόνο την ευκαιρία να εκλέξουμε την Κάμαλα Χάρις ως Πρόεδρο, αλλά και την ευκαιρία να δώσουμε οριστικό τέλος στην άθλια καριέρα του Ντόναλντ Τραμπ και να οδηγήσουμε το δόγμα MAGA σε παρατεταμένη ύφεση".

Πηγή thetoc.gr