Λίαμ Πέιν: Τι δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας στον τραγουδιστή των One Direction

Οι συνθήκες γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του Πέιν παραμένουν αβέβαιες

Ο πρώην μουσικός των One Direction, Λίαμ Πέιν, πέθανε λόγω πολλαπλών τραυμάτων και εσωτερικής και εξωτερικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από πτώση, ανακοίνωσε την Πέμπτη η εισαγγελία της Αργεντινής, αποκαλύπτοντας τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας του τραγουδιστή.

Ο Πέιν, 31 ετών, ο οποίος έγινε παγκοσμίως διάσημος με το boy band One Direction, βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο που διέμενε στο Μπουένος Άιρες την Τετάρτη.

Οι συνθήκες γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του Πέιν παραμένουν αβέβαιες. Η αστυνομία είπε ότι ο Πέιν «πήδηξε από το μπαλκόνι του δωματίου του», χωρίς να διευκρινίσει πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα ή εάν το άλμα ήταν σκόπιμο.

Η αστυνομία είπε ότι έσπευσε στο ξενοδοχείο ανταποκρινόμενη σε κλήση έκτακτης ανάγκης λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα τοπική ώρα της Τετάρτης που είχε προειδοποιήσει για έναν «επιθετικό άνδρα που θα μπορούσε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ».

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου έχει καταγραφεί σε κλήση στο 911 που ελήφθη από το Associated Press να λέει ότι το ξενοδοχείο έχει «έναν επισκέπτη που έχει καταναλώσει ναρκωτικά και αλκοόλ. … Καταστρέφει ολόκληρο το δωμάτιο και χρειαζόμαστε να στείλετε κάποιον, παρακαλώ». Η φωνή του διευθυντή γίνεται πιο ανήσυχη καθώς η κλήση συνεχίζεται, σημειώνοντας ότι το δωμάτιο έχει μπαλκόνι.

Τα τελευταία χρόνια είχε παραδεχθεί ότι πάλευε με τον αλκοολισμό, λέγοντας σε ένα βίντεο, που δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2023, ότι ήταν νηφάλιος για έξι μήνες μετά τη θεραπεία.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Ο Λίαμ θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και θα τον θυμόμαστε για την ευγενική, αστεία και γενναία ψυχή του», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση του εκπροσώπου του Πέιν. «Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον όσο καλύτερα μπορούμε ως οικογένεια και ζητάμε ιδιωτικότητα και χώρο σε αυτή την άσχημη στιγμή».

Ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Ronnie Wood, ο οποίος εμφανίστηκε με τους One Direction το 2014, είπε ότι ήταν «σοκαρισμένος και λυπημένος». Οι Backstreet Boys ανέφεραν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η καρδιά τους συμπαραστέκεται στους «Directioners σε όλο τον κόσμο».

Ο μουσικός ήταν περισσότερο γνωστός ως μέλος του διάσημου βρετανικού boyband One Direction. Το συγκρότημα, το οποίο περιλάμβανε επίσης τους Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson και Niall Horan, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2010 μετά από εμφάνιση στο βρετανικό «The X Factor».

Και ενώ το γκρουπ δεν κέρδισε εκείνη τη σεζόν του The X Factor, έγιναν ένα από τα συγκροτήματα αγοριών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, γνωστά για επιτυχίες όπως το “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” και “Steal My Girl”. ”

Οι One Direction ανακοίνωσαν ότι έκαναν παύση το 2015. Ο Λίαμ Πέιν κυκλοφόρησε αργότερα το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του το 2019 με τίτλο “LP1”. Τον Μάρτιο, ο Λίαμ Πέιν κυκλοφόρησε το LP του “Teardrops”.

Ο Πέιν είχε έναν γιο, που γεννήθηκε το 2017.

Πηγή: ertnews.gr