ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Μίλτον διασχίζει τη Φλόριντα προκαλώντας ανεμοστρόβιλους και πλημμύρες - Παραμένει πολύ επικίνδυνος

Ο κυκλώνας Μίλτον διασχίζει σήμερα τη Φλόριντα των ΗΠΑ και, μολονότι υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, παραμένει πολύ επικίνδυνος, προκαλώντας κατά το πέρασμά του ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, καταστρέφοντας σπίτια και αφήνοντας 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Ο Μίλτον έφτασε στη δυτική ακτή της Φλόριντα «κοντά στο Σιέστα Κι στην κομητεία Σεϊρασότα», ανέφερε το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) στην ενημέρωσή του στις 20:30 τοπική ώρα χθες (03:30 ώρα Ελλάδας σήμερα).

Στη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 165 χιλιομέτρων την ώρα, πρόσθεσε, προειδοποιώντας για τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων.

Τουλάχιστον 2 θάνατοι αναφέρθηκαν σε κοινότητα συνταξιούχων έπειτα από πιθανολογούμενο ανεμοστρόβιλο στο Φορτ Πιρς στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Σεντ Λούσι Κιθ Πίρσον. Η υπηρεσία του δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Πίρσον εκτίμησε επίσης ότι περίπου 100 σπίτια έχουν καταστραφεί στην κομητεία αυτή, όπου καταγράφηκαν 17 ανεμοστρόβιλοι, σύμφωνα με το NBC.

Ο Μίλτον υποβαθμίστηκε προς το τέλος της χθεσινής ημέρας σε κυκλώνα κατηγορίας 3, και ακόμη περισσότερο σήμερα στην κατηγορία 1, σύμφωνα με το NHC. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες σε πάνω από έναν αιώνα στη Φλόριντα».

Συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, ο Μίλτον προκάλεσε ήδη μόλις έφτασε στην ξηρά «ξαφνικές» πλημμύρες, διευκρίνισε στην ενημέρωσή του το NHC.

«Η καταιγίδα έχει φτάσει. Είναι ώρα όλοι να μείνουν στα σπίτια τους (...) Μείνετε μέσα και μην βγαίνετε στους δρόμους», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την άφιξη του κυκλώνα.

Ο ΝτεΣάντις εξέφρασε την ελπίδα τα χειρότερα από το πέρασμα του κυκλώνα να αποφευχθούν χάρη στη άφιξή του στην ξηρά πριν από την παλίρροια. Οι μετεωρολόγοι δηλώνουν ότι ακόμη υπάρχει πιθανότητα η στάθμη της θάλασσας να ανέβει σε έως και 4 μέτρα.

epa11651622 Hurricane Milton approaches as a Category 3 storm in Sarasota, Florida, USA, 09 October 2024. According to the National Hurricane Cente's Live Hurricane Tracker, Hurricane Milton is set to make landfall on the west coast of Florida 09 October evening. After rapidly intensifying into a Category 5 storm on 07 October, Milton is weakening as it reaches the shore but will still bring significant weather impacts across the state. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH