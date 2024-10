Η Φλόριντα στο έλεος του τυφώνα «Μίλτον»: Πάνω από πέντε εκατ. εκτοπισμένοι - Άνεμοι με ταχύτητα 233 χλμ. την ώρα

Για καταστροφή πρωτοφανούς μεγέθους ετοιμάζονται οι κάτοικοι της Φλόριντα στις ΗΠΑ, αναμένοντας το πέρασμα του τυφώνα «Μίλτον». Περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια πολίτες υποχρεώθηκαν από τις Αρχές να απομακρυνθούν με κάθε μέσο, με τον πρόεδρο Μπάιντεν να απευθύνει δραματική έκκληση για εκκένωση μιλώντας για ζήτημα ζωής και θανάτου!

Οι επιστήμονες προβλέπουν πως θα είναι ο ισχυρότερος εδώ και 100 χρόνια. Απόψε στις 21.00 ώρα Κύπρου, ο τυφώνας Μίλτον θα βρίσκεται στον κόλπο του Μεξικού, θα είναι κατηγορίας «4» και θα πνέει με ανέμους ταχύτητας 233 χλμ. την ώρα.

Αύριο το πρωί, -μετά από 12 ώρες-, αναμένεται να έχει χτυπήσει πλέον στις ακτές της Φλόριντα στην Τάμπα, έχοντας υποβιβαστεί ελαφρώς στην κατηγορία «3» και θα κινείται με ταχύτητα 201 χλμ. Ενώ την Πέμπτη στις 21:00 το βράδυ, πάντα ώρα Ελλάδας, θα έχει φτάσει στην Ντεϊτόνα Μπιτς όπου πλέον θα «σβήσει» για να υποβιβαστεί στην κλίμακα επικινδυνότητας «1», με ανέμους ταχύτητας 128χλμ την ώρα.

epa11650929 A restaurant covered with plywood is seen through wet glass as the city prepares for Hurricane Milton in Bradenton, Florida, USA, 09 October 2024. According to the National Hurricane Center's Live Hurricane Tracker, Hurricane Milton is set to make landfall on the west coast of Florida on 09 October evening. After rapidly intensifying into a Category 5 storm on 07 October, Milton is anticipated to weaken as it reaches the shore but will still bring significant weather impacts across the state. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH