Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο το Σάββατο απαιτώντας να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ενόψει της πρώτης επετείου της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Περίπου 40.000 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές διαδήλωσαν στο κέντρο του Λονδίνου, ενώ χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι, τη Ρώμη, τη Μανίλα, το Κέιπ Τάουν και τη Νέα Υόρκη. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, διαμαρτυρόμενοι για την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ στις στρατιωτικές εκστρατείες στη Γάζα και τον Λίβανο.

Οι διαδηλωτές στην Times Square της Νέας Υόρκης κρατούσαν πανό που απαιτούσαν εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ.

Στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, της πολυπληθέστερης μουσουλμανικής χώρας στον κόσμο, τουλάχιστον 1.000 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, απαιτώντας από την Ουάσινγκτον να σταματήσει να προμηθεύει όπλα στο Ισραήλ.

Περισσότερες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες πόλεις την Κυριακή.

epa11643820 Pro-Palestinian demonstrators carrying placards march to Downing Street to mark one year of the Israeli operations in the Gaza Strip and to call for a permanent ceasefire as part of an event organised by the Palestine Solidarity Campaign in London, Britain, 05 October 2024. Upcoming 07 October 2024, marks one year since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, killing 1,200, and one year since Israel began its war on Gaza, killing more than 41,000 and destroying the Palestinian enclave. EPA/TOLGA AKMEN

Στο Λονδίνο το Σάββατο, αντιδιαδηλωτές ανέμιζαν ισραηλινές σημαίες, καθώς οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές περνούσαν από δίπλα τους. Έγιναν 15 συλλήψεις στο περιθώριο των διαδηλώσεων, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν διευκρίνισε αν οι συλληφθέντες ανήκαν σε κάποια από τις δύο ομάδες.

Στη Ρώμη, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και χρησιμοποίησε αντλίες νερού μετά από συγκρούσεις που ξέσπασαν. Περίπου 6.000 διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση να διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης ενόψει της επετείου της 7ης Οκτωβρίου.

Στο Βερολίνο, σε μια διαμαρτυρία συμμετείχαν περίπου 1.000 διαδηλωτές με παλαιστινιακές σημαίες, οι οποίοι φώναζαν: «Ένας χρόνος γενοκτονίας». Ο πόλεμος στη Γάζα έχει οδηγήσει σε κατηγορίες για γενοκτονία κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο, τις οποίες το Ισραήλ αρνείται.

Οι Γερμανοί διαδηλωτές επέκριναν επίσης τη βία της αστυνομίας κατά των φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών, όπως την αποκάλεσαν. Οι υποστηρικτές του Ισραήλ στο Βερολίνο διαμαρτυρήθηκαν για τον αυξανόμενο αντισημιτισμό. Ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών.

epa11644869 Protesters wave flags as they march during a Pro-Palestine rally in Melbourne, Victoria, Australia, 06 October 2024. Rallies and vigils across multiple cities over the weekend mark the anniversary of the 07 October attacks in Israel. Upcoming 07 October 2024, marks one year since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, killing 1,200, and one year since Israel began its war on Gaza, killing more than 41,000 and destroying the Palestinian enclave. EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Τον τελευταίο χρόνο, η κλίμακα των δολοφονιών και των καταστροφών στη Γάζα προκάλεσε μερικές από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ, όπου πραγματοποιήθηκαν επί εβδομάδες κατασκηνώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε πανεπιστημιουπόλεις.

Έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες για την αντισημιτική και ισλαμοφοβική ρητορική σε ορισμένες διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις.

epa11644936 Members of the group 'People in Solidarity with Palestinians' take part in a rally to mark one year of Israel's war on Gaza, in downtown Seoul, South Korea, 06 October 2024. Upcoming 07 October 2024 marks one year since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, killing 1,200, and one year since Israel began its war on Gaza, killing more than 41,000 and destroying the Palestinian enclave. EPA/JEON HEON-KYUN

epa11644879 People attend the 15th Annual Palestine Solidarity Alliance, WALK FOR FREEDOM, in support of the Palestinian people, in Johannesburg, South Africa, 06 October 2024. During the peaceful walk, protesters took to the streets of Johannesburg, condemning Israel for the bombings in Gaza. Upcoming 07 October 2024 marks one year since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, killing 1,200, and one year since Israel began its war on Gaza, killing more than 41,000 and destroying the Palestinian enclave. EPA/KIM LUDBROOK

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι σύμμαχοι έχουν υποστηρίξει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει ευρεία διεθνή καταδίκη για τις ενέργειές του στη Γάζα και τώρα για τον βομβαρδισμό του Λιβάνου.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι η Kυβέρνησή του ενεργεί για να αποτρέψει την επανάληψη της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει εξαπλωθεί στην περιοχή, προσελκύοντας ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ. Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει απότομα μια εκστρατεία τις τελευταίες εβδομάδες στο Λίβανο. Το Ιράν εξαπέλυσε αυτή την εβδομάδα καταιγισμό πυραύλων κατά του Ισραήλ, στον οποίο το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Στη Μανίλα, ακτιβιστές συγκρούστηκαν με την αστυνομία αφού τους εμπόδισαν να πραγματοποιήσουν διαδήλωση μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων κατά της υποστήριξης της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ.