Μάχες στα νότια του Λιβάνου: Αγνοείται ο Χασέμ Σαφιεντίν - Επικρατέστερος διάδοχος Νασράλα

Το ένοπλο κίνημα Χεζμπολά ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι μέλη του εμπλέκονται σε μάχες με ισραηλινά στρατεύματα στα σύνορα των δυο χωρών, ενώ παράλληλα σειρά εκρήξεων συντάραξε νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο Χασέμ Σαφιεντίν αναμένονταν ευρέως ότι θα ήταν ο διάδοχος του δολοφονημένου ηγέτη της οργάνωσης Σαγιέτ Χασάν Νασράλα στην ηγεσία της Χεζμπολάχ, αναφέρουν τρεις πηγές ασφαλείας του Λιβάνου στο Reuters, ενώ δεν έχει εντοπιστεί μετά από τη χθεσινή αεροπορική επιδρομή.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που πραγματοποιεί από χθες το Ισραήλ κατά στόχων στα νότια προάστια της Βηρυτού, έχουν εμποδίσει τα συνεργεία διάσωσης από την πραγματοποίηση ερευνών σε έναν στόχο αεροπορικής επιδρομής, όπου εκτιμάται ότι ο ανωτέρω σκοτώθηκε.

Την ίδια ώρα, κορυφώνεται στη Μέση Ανατολή η αγωνία για την προαναγγελθείσα απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν.

Στο Λίβανο, για σφοδρές συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα με το Ισραήλ, κάνουν λόγο και οι δύο πλευρές, ενώ στη Βηρυτό, η ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε και πάλι στα νότια προάστια της πόλης. Ισραηλινός βομβαρδισμός σε καταυλισμό προσφύγων στην Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου άφησε νεκρό διοικητή της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

epa11643180 People walk past damaged cars at the site where an apartment building was targeted by an Israeli military strike in the Palestinian refugee camp of Al-Baddawi, in Tripoli, northern Lebanon, 05 October 2024. According to Lebanon's National News Agency (NNA), Saeed Atallah Ali, a leader of Hamas' armed wing, the Qassam Brigades, his wife and two daughters, were killed in an Israeli strike at Al-Baddawi camp in Tripoli on 05 October. Israel did not immediately comment on the strike. EPA/STRINGER