Bloomberg: Γιατί φέτος ο χειμώνας στην Ευρώπη θα είναι ψυχρότερος - Οι εξηγήσεις μετεωρολόγων

«Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ψυχρότερο χειμώνα από πέρυσι, καθώς έρχεται το φαινόμενο La Niña», γράφει το Bloomberg σε άρθρο του.

«Ο χειμώνας στην Ευρώπη προβλέπεται να είναι ψυχρότερος από πέρυσι -ο οποίος ήταν ο τρίτος ηπιότερος που έχει καταγραφεί στη Γερμανία- καθώς ένα εξασθενημένο φαινόμενο La Niña θα καταφθάσει επιτέλους. Αλλά και πάλι ο χειμώνας φέτος θα είναι θερμότερος από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σκανδιναβία θα είναι τα πιο κρύα μέρη της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Αντίθετα, η νοτιοανατολική Ευρώπη και η νότια Ισπανία είναι πιθανό να παραμείνουν ζεστές, σύμφωνα με την Maxar Technologies Inc.

Η Αθήνα, η οποία ''κάηκε'' από κύματα καύσωνα και πυρκαγιές το καλοκαίρι, θα μπορούσε να δει τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Weather Services International.

Μια σειρά από ήπιους χειμώνες βοήθησαν την Ευρώπη να ξεπεράσει την ενεργειακή κρίση, καθώς επιχειρεί την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα, τα ψυχρά κύματα θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στα δίκτυα ενέργειας της περιοχής, καθώς το φαινόμενο La Niña φέρνει συνήθως χαμηλότερες θερμοκρασίες στην Ευρώπη.

«Η σεζόν προβλέπεται να είναι θερμότερη από το κανονικό 10ετίας και 30ετίας, αλλά ψυχρότερη από πέρυσι», δήλωσε ο Matthew Dross, μετεωρολόγος της Maxar.

epa11632999 A general view high water levels of Oder river in the town of Bielinek, in the West Pomeranian Voivodeship, Poland, 29 September 2024. The situation in the region is being monitored by, among others, employees of 'Polish Waters', firefighters and soldiers of the Territorial Defense Forces. EPA/Marcin Bielecki POLAND OUT