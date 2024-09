Με αμείωτη ένταση οι επιθέσεις Ισραήλ και Χεζμπολάχ - Δυνατή μια εκεχειρία λέει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου

Με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού η διεθνής διπλωματία υπό το φόβο ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου κατέθεσε πρόταση για εκεχειρία 21 ημερών. Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου ακόμη τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις -Ισραήλ και Χεζμπολάχ- συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι εξέφρασε την ελπίδα μια κατάπαυση του πυρός να μπορέσει να επιτευχθεί γρήγορα για να τερματιστεί η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και στο υποστηριζόμενο από το Ιράν λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, η οποία έχει συγκλονίσει τη χώρα του και έχει εγείρει φόβους για χερσαία εισβολή.

Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και άλλοι απηύθυναν έκκληση για άμεση 21ημερη κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου εκφράζοντας επίσης την υποστήριξή τους για εκεχειρία στη Γάζα ύστερα από εντατικές συνομιλίες χθες, Τετάρτη, στον ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη δώσει την απάντησή του για την πρόταση για κατάπαυση του πυρός και ότι έδωσε εντολή στον στρατό να συνεχίσει να πολεμά. Οι σκληροπυρηνικοί στην κυβέρνησή του σημείωσαν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να απορρίψει την πρόταση για εκεχειρία και να συνεχίσει να σφυροκοπά την Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ δεν υπάρχει καμία ανάπαυλα στη βία. Από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη διάρκεια της νύχτας επλήγησαν 75 στόχοι της Χεζμπολάχ στην Κοιλάδα Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων και εκτοξευτών που ήταν έτοιμοι να ανοίξουν πυρ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τη δέσμευσή του να διασφαλίσει ότι οι δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί που απομακρύνθηκαν από περιοχές στο βόρειο Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο λόγω των πυρών της Χεζμπολάχ θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος ηγείται του ενός εκ των δύο εθνικιστικών-θρησκευτικών παρατάξεων του κυβερνητικού συνασπισμού, δήλωσε παράλληλα ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να συντριβεί και ότι μόνον η παράδοσή της θα καταστήσει δυνατή την επιστροφή αυτών που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα σύνορα.

Την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο απέρριψε εξάλλου ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς: «Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στον βορρά. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι τη νίκη και την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους».

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ωστόσο χαιρέτισε την έκκληση για εκεχειρία, αλλά σημείωσε ότι το κλειδί για την εφαρμογή της είναι το κατά πόσον το Ισραήλ, το οποίο μεταφέρει στρατεύματα πιο κοντά στον Λίβανο, είναι προσηλωμένο στην εφαρμογή διεθνών αποφάσεων.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί σύντομα μια εκεχειρία, ο Μικάτι απάντησε στο Reuters: «Ελπίζουμε πως ναι».

Η προσωρινή κυβέρνηση του Μικάτι περιλαμβάνει υπουργούς που έχουν επιλεγεί από την Χεζμπολάχ, η οποία θεωρείται ευρέως η ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας.

epa11625558 Lebanese people walk around a makeshift shelter in an educational institution hosting Lebanese people who fled from southern Lebanon in Beirut, Lebanon, 26 September 2024. Lebanese Environment Minister Nasser Yassin, who is leading the Crisis Management Committee, said more than 150,000 residents have been displaced from their towns since Israel launched strikes on southern Lebanese towns and villages. According to Lebanon's Ministry of Health, at least 558 people have been killed and more than 1,835 have been injured in the Israeli military strikes. The Israeli Army (Tsahal) announced on 21 September that they were striking targets belonging to Hezbollah in Lebanon. EPA/WAEL HAMZEH