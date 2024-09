Σκόνη και θρύψαλα: «Ακτιβιστής» κομμάτιασε γλυπτό του Ai Weiwei σε εγκαίνια έκθεσης στην Ιταλία

Ένας άνδρας έσπασε γλυπτό του Κινέζου καλλιτέχνη και ακτιβιστή Ai Weiwei κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών εγκαινίων σε έκθεσή του στην Μπολόνια της Ιταλίας, σε μια πράξη βανδαλισμού που ο επιμελητής της παράστασης περιέγραψε ως «απερίσκεπτη και παράλογη πράξη».

Ο μεγάλος γαλανόλευκος «Κύβος Πορσελάνης» (Porcelain Cube) ήταν μέρος της έκθεσης «Who am I?» (Ποιός είμαι;) που εγκαινιάστηκε στο Palazzo Fava της Μπολόνια το Σάββατο.

Αυτή η φωτογραφία που κυκλοφόρησε από το OperaLaboratori Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024 δείχνει το έργο τέχνης Porcelain Cube του καλλιτέχνη Ai Wei Wei που καταστράφηκε από έναν Τσέχο την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης "Ai Weiwei, Who am I?", στο Palazzo Φάβα στη Μπολόνια, Ιταλία, Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024. (OperaLaboratori via AP)