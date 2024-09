Γαλλία: «Για να αλλάξει πλευρά η ντροπή» – Η Ζιζέλ Πελικό καταχειροκροτηθηκε στο δικαστήριο

Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που έπεσε θύμα του συζύγου της ο οποίος τη νάρκωνε και καλούσε άλλους να τη βιάσουν επί μια δεκαετία, καταχειροκροτήθηκε κατά την έξοδό της σήμερα από τη δικαστική αίθουσα, μετά τη μεσημεριανή διακοπή της δίκης, με πολλούς από τους παριστάμενους να της δίνουν συγχαρητήρια και να της εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους.

«Ζιζέλ! Ζιζέλ!», «Μπράβο, κυρία!» και «Για να αλλάξει πλευρά η ντροπή» φώναζαν ρυθμικά πολλοί συγκεντρωμένοι έξω από το δικαστήριο της Αβινιόν, αφού παρακολούθησαν τη σημερινή διαδικασία από μια διπλανή αίθουσα. Αυτή η δίκη-σταθμός για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη χημική υποταγή ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου και αναμένεται ότι θα διαρκέσει πολλούς μήνες.

Η Πελικό, χαμογελαστή, ευχαρίστησε τον κόσμο αλλά δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους πολλούς δημοσιογράφους που την περίμεναν. Η Ζιζέλ Πελικό είχε ένα και μοναδικό αίτημα στη δίκη.

Νωρίτερα, άκουσε επί περίπου τέσσερις ώρες τον πρώην σύζυγό της, τον Ντομινίκ Πελικό, να μιλάει για πρώτη φορά από το εδώλιο του κατηγορουμένου για την υπόθεση, χωρίς να αντιδράσει και χωρίς να αφήσει να φανεί κάποιο συναίσθημα.

Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, πολλοί από τους κατηγορουμένους που επέστρεφαν στην αίθουσα γιουχαΐστηκαν από το πλήθος. Όλοι τους έκρυβαν το πρόσωπό τους φορώντας μάσκες προστασίας για την Covid-19 ή με τις κουκούλες των φούτερ τους και έσκυβαν το κεφάλι, όπως είδαν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

epa11609845 Gisele Pelicot (C), escorted by her lawyer Stephane Babonneau (L) exits under public aplause at the criminal court in Avignon, southern France, 17 September 2024, where her ex-husband stands trial. Dominique Pelicot is accused of drugging and raping his then-wife Gisele Pelicot while she was unconscious. He is also charged with offering her to dozens of men at their home in Mazan, France between 2011 and 2020. Fifty other men are facing trial for their alleged involvement. Pelicot could face a maximum sentence of 20 years in prison if convicted. The trial resumed on 17 September after a delay due to Dominique Pelicot's health concerns. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO